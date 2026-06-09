區文詩入馬場打卡 偕閨密到馬會餐廳歎高級料理 晒Hermès手袋住3千萬豪宅

前女子組合Cookies成員區文詩（Angela），雖然近年淡出幕前，但她的生活卻是越來越富貴，更不時分享奢華生活。近日區文詩在社交平台，分享與趙哲妤、周子馨等閨蜜，一同現身沙田馬場，享受賽馬的刺激與樂趣。從她分享的相片中可見，身穿粉紅色絲質襯衫，搭配白色闊腳褲的她，顯得神采飛揚，與好友們在馬場內不停打卡，雖然未有提及當天有否斬獲，但看起來心情極佳，她興奮地寫道：「有幾樣東西我從來不會拒絕：遊艇派對、燒烤、煙花，當然還有「賽馬」，我每一次都會參與」，盡顯她近年對上流社交活動的熱愛。

區文詩馬會餐廳用膳盡顯富貴

區文詩除了享受賽馬的樂趣，一行人更在馬會的高級餐廳內大快朵頤，享用新鮮生蠔、刺身等美食大餐，令人又羨又妒。事實上，區文詩不時在社交平台大晒其奢華生活，早前她到澳門慶祝生日時，便大方展示了價值不菲的Hermès Birkin手袋，貴氣十足。雖然她演藝事業平平，但她不僅擁有多個名牌手袋，又以名車代步，現居住在西半山豪宅單位。

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區文詩投資有道30歲有兩樓揸手

區文詩擁有獨到的投資眼光，她早在27歲時就成功「上車」成為業主，30歲時更已手持兩層樓，被譽為圈中的「隱形富婆」。2015年，她看準海外市場，以約六、七十萬港元的資金購入日本東京一個二百多呎的單位用作收租，而她最大手筆的投資，則是在2019年5月，豪擲3,380萬元購入西半山老牌豪宅年豐園的一個頂層連天台特色戶，單位實用面積達1,194方呎，呎價高達28,308元，可見其財力相當雄厚。

區文詩曾拍拖29次 男友遍布多國

區文詩的感情生活，比起事業更加多姿多彩。她曾公開承認戀愛經驗高達29次，情史幾乎遍佈全球，對象包括日籍男模鈴木仁、組合Soler成員Julio、張栢芝的弟弟張柏文，以及一位美籍意大利金融才俊Peter等，每一段關係都備受關注。雖然經歷過無數次戀愛，但她至今依然未婚，感情生活一直成謎。

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