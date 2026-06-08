吳大強未跟TMG續約澄清與工作量太大無關 暫別樂壇多陪家人旅遊

吳大強今日（8日）在灣仔會展「香港潮州節」活動上表演，前警務處處長蕭澤頤到場支持他。身為潮州人的吳大強這幾天在香港潮州節活動中遊走，品嚐了很多潮州美食，小時候的生活情景彷彿重現眼前一樣。問到潮州人管教孩子是否十分惡？他笑指，這些都是以往人們的觀念，自己對幾個孩子不會惡，時代進步了，也曾與兒子們一起到潮州汕頭尋根。

吳大強心繫娛圈

上個月月頭，有網民發現吳大強的名字在TMG官網與及TVB的藝人官網內消失了，有人猜測吳大強經已離巢？他笑指只是人家看漏眼，自己仍留在TVB，同公司商討下才不續約TMG，想多留時間同家人旅遊，他說：「主要是我想休息一下，唱了幾年也差不多了，想抽時間陪伴家人，覺得到此為止了；個心仍然在娛樂圈中，看看公司有沒有其他部門適合我，（是否公司不跟你續約？）不是，同公司關係好好，大家洽商了很久，是我想休息一下，因為若然唱片公司安排了工作，我也不可以退，（是否早前工作量太大而吃不消？）與此無關，只是合約到期，想同家人四處旅遊。」他表示，正等待公司給予機會，安排拍劇，透露之前拍了一套劇仍未播出。

吳大強同兒子唔傾公事

此外，兒子吳偉豪有份演出的劇集《愛·回家之開心速遞》將停拍，吳大強表示沒有擔心。問到吳偉豪可有跟他談及劇集停拍一事？他稱沒有，自己也是看報紙才得知，也很少過問兒子拍劇工作。沒有擔心吳偉豪嗎？他表示不會，期待看他有份演出的新劇《飛常日誌II》，透露每當兒子有新劇播出，都會一家人一起看來支持。