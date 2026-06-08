「御用宮女」張韋怡獲姑仔賠逾300萬  疑購火紅林寶堅尼賀贏官司  素顏露仙氣展勝利笑容

現年42歲、有TVB「御用宮女」之稱的2007年落選港姐張韋怡（Gogo），早前入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗，經歷漫長的審訊後最終獲判勝訴，姑仔須賠償逾312萬元及利息。正所謂「人逢喜事精神爽」，剛剛贏得官司兼獲巨額賠償的張韋怡，近日在社交平台（IG）高調分享與火紅色林寶堅尼名車的合照，只見她顏值爆燈，狀態大勇！

張韋怡購名車賀贏官司？

從張韋怡上載的照片可見，她當日與一架極為搶眼的火紅色林寶堅尼名車合照。雖然她未有在帖文中明言自己是否剛剛購入新車，但就意有所指地寫下「名車是要配美人」。相中的張韋怡展露著極為燦爛且充滿自信的笑容，一掃過去幾年的豪門恩怨陰霾。不少網民看到照片後紛紛留言，指這絕對是專屬於她的「勝利的微笑」，更有人猜測這部價值不菲的頂級跑車，或許就是她買來祝賀自己官司勝訴、重獲清白的最佳禮物。

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張韋怡素顏展白滑皮膚

除了名車吸睛，張韋怡當日的打扮與極佳狀態亦成為網民焦點。她在帖文中表示自己當日其實是素顏上陣，但笑言全靠「皮膚搭救」，字裡行間對自己的肌膚質素充滿絕對的自信。從照片所見，素顏的她的確皮膚白滑緊緻，氣色紅潤，絲毫沒有歲月痕跡，完全不似已經年過40，可謂保養得宜。在打扮方面，她外披了一件休閒的牛仔衫，但內裏卻穿上一件極為貼身的上衣，豐滿身材若隱若現，性感與自信並重。

張韋怡勝出官司獲巨額賠償

回顧這場轟動一時的姑嫂恩怨，張韋怡於2020年入稟控告姑仔潘碧玉在社交媒體上污衊她「貪慕虛榮」，導致她飽受壓力、心情受創甚至不幸小產；而姑仔亦曾作出反申索，指遭張韋怡中傷「養鬼仔」等。早前法官裁定張韋怡勝訴，姑仔須賠償逾312萬元及利息，並全數駁回姑仔的反申索。

張韋怡指真相永遠不會缺席

勝訴後，張韋怡隨即發表了勝訴聲明，首句便強調「真相永遠不會決席（缺席）！」她感嘆這段時間對自己而言是一場漫長且極其艱難的悲傷洗禮，面對斷章取義的虛構指控感到極度荒謬與痛心，並造成了嚴重的多次傷害。但她選擇相信法律與司法制度，直言這場官司「沒有真正的贏家」，名譽損害與失去小生命的傷痕是任何判決都難以完全補償的，之後她表示「感謝法律還我清白」，並感謝在烏雲籠罩時依然選擇相信她的人。

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