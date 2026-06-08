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Alton擔任公司足球隊班主兼成員 Candy化身經理人送情緒價值

影視圈
更新時間：17:15 2026-06-08 HKT
發佈時間：17:15 2026-06-08 HKT

ViuTV全新節目《香港有場世界盃》將於今晚起，逢星期一至五晚上10點30分播放。適逢即將迎來世界盃，MIRROR成員王智德（Alton）將化身公司足球隊「99 United」班主及球員，召集一班公司同事一起踢波，籌備一場足球友誼賽；COLLAR成員王家晴（Candy）就會擔任球隊經理人；而公司足球隊成員之一的溫湯馬仕（Thomas）亦會化身球探，走訪全港召集入圍今屆世界盃決賽周國家的各國足球愛好者。這些海外足球員將組成一支全新的無國界足球隊「Baller Without Borders」，並會與公司足球隊進行友誼賽，來一場香港限定世界盃。

王智德是「99 United」班主

今晚（8日）和明晚（9日）播出的兩集，作為球隊班主的Alton坦言與「Baller Without Borders」的外國球員見面後，覺得公司足球隊「99 United」的軟件和硬件上都和對手有距離：「好耐之前有踢過正式比賽，知道體力需求都大。軟件就係佢地係活躍嘅足球員，就算唔係職業足球員都一定熟過我地。硬件係我一企埋去，個個都咁高嘅點解？硬碰硬鬥身位嚟講，我地都要加把勁」。有99 United的成員表示希望比賽當日可以入到一球，他笑言入一球的賽果可以是「5:1、9:1或者16:1」，大家享受過程就夠。Alton指在籌備今次友誼賽的過程中，發現原來本地有很多有實力的海外足球員，香港足球文化比想像中更多元化。

王家晴為「99 United」打氣

另外，99 United球隊經理人Candy笑指自己沒有太多接觸足球經驗，所以主要負責為球隊打氣和提供情緒價值。她指與之前擔任籃球隊經理人最不同的地方的是因為經驗不足，而未能可以落場和大家一起比賽。Candy覺得今次友誼賽可以讓大家感受一下世界級的水平，可以越級挑戰高水平的選手，是個難得的切磋球技機會。

「Baller Without Borders」打破國界

今明兩集宣佈第一輪Baller Without Borders（BWB）的成員已成功招攬包括來自比利時、英格蘭、巴西、葡萄牙、美國、墨西哥、突尼西亞、塞內加爾、摩洛哥、阿根廷、新西蘭和韓國的球員。而公司足球隊「99 United」成員包括有MIRROR成員Alton、黃奕晨（Dixon）、盧均宜 、ERROR成員吳保錡（保錡）、ROVER成員卓金樂（Kim）、駱振偉（Thor）、BabyJohn（蔡瀚億）、張家文（Kai Cheung）、田曜誠（Tsoul）、劉瑞威（Daniel）、溫湯馬仕（Thomas）、林昆樂（Stick） 、劉嘉瑋（Gary）、蘇家豪（Daniel）、Edison、黃文衍（MW）、程添霖（William）、利偉倫（Alan）和梁冠聰（Chung）。

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