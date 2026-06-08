67歲麥當傑驚喜現身佳視聚會 遭踢爆為「隱形富豪」 《射鵰英雄傳》白彪米雪合體

現年70歲的「不老女神」米雪將於6月12及13日舉行兩場《友你有米55派對騷》音樂會，近日米雪在酒樓設宴，邀請一眾昔日佳藝電視年代的舊戰友聚首，當中除見到第一代「郭靖與黃蓉」白彪和米雪合體外，久未露面的導演麥當傑也有現身，更曝光其圈中「隱形大業主」的身份。

劉緯民直擊群星聚會

近年積極經營小紅書的前藝人劉緯民，在聚會期間拍片全程直擊，見到聚會上星光熠熠，包括前佳視創台高層孫郁標、李道洪、文雪兒、陶敏明、伍潤泉、白彪、鄺偉雄、劉江、李銓勝、龍紹基、巴山等。

麥當傑外表未見走樣

當劉緯民逐一介紹好友，鏡頭捕捉到名導麥當傑時，劉緯民興奮地指對方是「大業主」、「收租佬」，一眾好友即起鬨附和。被揭身家豐厚的麥當傑尷尬苦笑，用手指向負責拍攝的劉緯民，隨後閃避鏡頭。麥當傑雖然已經67歲，卻有一頭烏黑濃密的短髮，身形未見中年發福大走樣，完全看不出已年近古稀。

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導演麥當傑被老友戲稱為「收租佬」，事實上私下的確投資有道。翻查資料，麥當傑在2010年以公司名義購入將軍澳維景灣畔兩個單位，實行「一自住、一放租」。直到2018年市場傳出消息，麥當傑或相關人士以高達1,100萬元沽出其中一個長年放租的三房單位，帳面大幅獲利584萬元離場。

麥當傑曾重返TVB

麥當傑中學畢業後，曾加入TVB擔任助理編導，參與過《家變》、《大亨》等經典劇集，其後轉戰佳藝電視接拍《金刀情俠》，並於1979年轉投麗的電視，兩年後進軍電影界。麥當傑與著名編劇胞兄麥當雄早年合作無間，曾執導的電影代表有《停不了的愛》、《省港旗兵2》、《玉蒲團之偷情寶鑑》、《黑金》等。麥當傑曾出任衛視中文台總監及有線電視節目監製，2006年應方逸華之邀一度重返TVB。

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