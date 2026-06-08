陳啟泰無懼後輩挑機：我係「60後」最Sharp主持 曾傲棐自爆「情史」 做MV題材

陳啟泰（Ken哥）日前夥拍藝人曾傲棐、YouTuber嘉盈、Jon Jon拍攝遊戲節目，眾人透過日常觀察力、敏銳的聽覺以解答各種與「聲音」題目，最終由嘉盈奪冠。

陳啟泰唔做低頭族

久休復出的Ken哥表示，現時積極運動盼重回巔峰狀態：「好多朋友都知我之前病咗一段時間，當時重到200幾磅，而家都減番去180磅，其實磅數唔緊要，最緊要係冇咁腫、冇咁肥，應該仲有得進步嘅 。」已「登六」的Ken哥笑言盡享樂悠咭福利，不時乘公共交通出入，笑言平時坐車都歡迎街坊與自己合照：「坐車見到我呢，係非常平常嘅事，自從攞咗樂悠咭之後就兩蚊、兩折！不過我坐車時唔鍾意做低頭族，反而會留意身邊嘅事，我真係超級無聊數過啲閂門廣播有18下『嘟嘟聲』！」

陳啟泰久休復出

Ken哥表示他自主持《百萬富翁》後，就拒絕參與所有遊戲節目做嘉賓：「因為我覺得既然做咗一個比較標誌性遊戲節目主持，我就拒絕上所有嘅遊戲節目，其後有啲人邀請過我都婉拒咗。（節目嘅獎品吸引呢？）我後生嗰陣都玩過《掌門人》，當時最恨贏一噸電油，因為當時好鍾意揸車，成日計一噸電油有幾重？可以揸到幾多公里？今次啲獎品都好吸引 。」

陳啟泰有自信

是日，Ken哥與一眾YouTuber齊齊拍節目，他表示沒看睇過對方頻道，叫後輩「放馬過嚟」：「我擔心佢哋跟唔到我，因為我係『六十後』最Sharp醒嘅主持嚟㗎嘛，我係主持，佢係參賽者，佢哋越牙尖嘴利，我轉數就越快，成個節目出嚟呢就會越好睇。」

曾傲棐齋望冇下文

而曾傲棐訪問中勾起昔日「情史」：「如果有機會我會想喺車廂中拍MV，因為舊時有個好珍貴嘅回憶，有個女仔每日都係同一班車返學，但從來都唔敢問佢IG、唔知佢叫咩名，每日返學就係望住囉，好想將Puppy love嘅感覺用MV去記錄低 。」

曾傲棐前輩面前好緊張

曾傲棐仲話參與陳啟泰節目感壓力，笑言在前輩面前未敢太自信，因為通常越自信結果越「慘烈」：「因為我同佢坐得最近，一位電視前輩跳咗出嚟，的確有啲緊張嘅。（睇佢節目成長？）我梗係唔夠膽講啦！因為我查番《百萬富翁》播出時，正正係我出生嘅年份，所以係個節目陪我成長！」