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港姐海選烏龍爆紅！韓國偶像學院導師 Lenna T. 獲網民力撐參選港姐

影視圈
更新時間：15:32 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:32 2026-06-08 HKT

《2026香港小姐競選》日前舉行首輪海選，期間爆出驚喜烏龍插曲，令隸屬 YS 韓國偶像學院的編舞導師 Lenna T.（湯嘉宜）意外成為全城焦點。當日 Lenna T. 現身無綫電視（TVB）電視城，實為慈善節目《萬眾同心公益金》進行舞蹈排練，卻被現場工作人員誤當成面試佳麗，更將其照片上傳至 TVB 官方社交平台。

《2026香港小姐競選》日前舉行首輪海選，期間爆出驚喜烏龍，令隸屬 YS 韓國偶像學院的編舞導師 Lenna T.成為全城焦點。
《2026香港小姐競選》日前舉行首輪海選，期間爆出驚喜烏龍，令隸屬 YS 韓國偶像學院的編舞導師 Lenna T.成為全城焦點。
Lenna T. 為《魔音女團》舞蹈指導。
Lenna T. 為《魔音女團》舞蹈指導。
Lenna T.在老闆唐安麒支持下赴韓深造。
Lenna T.在老闆唐安麒支持下赴韓深造。
在「港姐風波」發生後，Lenna T. 所屬的 YS 韓國偶像學院幽默地在官方 Instagram 限時動態發起投票。
在「港姐風波」發生後，Lenna T. 所屬的 YS 韓國偶像學院幽默地在官方 Instagram 限時動態發起投票。

這場「美麗的誤會」隨即引來廣泛迴響，不僅 Lenna T. 的「魔音女團 」好友倪嘉雯 、宋宛穎紛紛轉發起鬨及各大媒體亦高度關注。加上網民激讚其高顏值與高學歷背景，令原本隱身幕後的她知名度銳增。

Lenna T.獲九成網民力撐選港姐

在「港姐風波」發生後，Lenna T. 所屬的 YS 韓國偶像學院亦迅速響應，幽默地在官方 Instagram 限時動態發起投票，諮詢網民「會否支持 Lenna T. 參選港姐」。投票結果出乎意料地熱烈，最終獲得超過九成網民一面倒投下支持票！眼見民意沸騰，學院隨即搞笑地向她公開喊話：「老師參選吧！」為這場選美烏龍再添趣味話題。

Lenna T.親自上陣為張與辰伴舞

前日（6月8日），《萬眾同心公益金》正式直播現場演出，Lenna T. 亦眾望所歸，帶領 YS 韓國偶像學院的優秀學生團隊驚艷登場。當晚，一眾 YS 學生在舞台上展現出超水準的「刀群舞」實力，而這段動感十足、層次豐富的舞蹈，正正是由 Lenna T. 親自傾力編排，足見其深厚的幕後調度與編舞功力。網民更紛紛留言：「很厲害的一班小舞王，好精彩，加上張與辰歌聲非常吸引！全晚亮點，加油！」「小朋友好勁，表演得非常精彩」除了在幕後運籌帷幄，外貌與才藝兼備的 Lenna T. 更親自披掛上陣，為實力派歌手張與辰（Vic）的演出曲目擔任核心伴舞。在鎂光燈下，Lenna T. 憑藉極具感染力的舞姿與強大氣場，與張與辰完美配合。精湛演出贏得全場掌聲之餘，更收穫大批電視觀眾與網民的盛讚，直呼她「集美貌與才華於一身」。

Lenna T. 感謝大眾厚愛

對於是次因港姐風波而意外爆紅，再到《公益金》舞台大放異彩，Lenna T. 表示非常感謝大眾、媒體以及學員們的厚愛。作為香港首位榮獲，韓國專業導師資格證的 K-POP 教師，她透露未來會繼續專注於舞蹈教育與幕後編舞工作，並致力帶領 YS 韓國偶像學院的學員踏上更多大型舞台，為香港演藝界培育更多具國際視野的跳唱新星。
 

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