港姐海選烏龍爆紅！韓國偶像學院導師 Lenna T. 獲網民力撐參選港姐

《2026香港小姐競選》日前舉行首輪海選，期間爆出驚喜烏龍插曲，令隸屬 YS 韓國偶像學院的編舞導師 Lenna T.（湯嘉宜）意外成為全城焦點。當日 Lenna T. 現身無綫電視（TVB）電視城，實為慈善節目《萬眾同心公益金》進行舞蹈排練，卻被現場工作人員誤當成面試佳麗，更將其照片上傳至 TVB 官方社交平台。

《2026香港小姐競選》日前舉行首輪海選，期間爆出驚喜烏龍，令隸屬 YS 韓國偶像學院的編舞導師 Lenna T.成為全城焦點。

Lenna T. 為《魔音女團》舞蹈指導。

Lenna T.在老闆唐安麒支持下赴韓深造。

在「港姐風波」發生後，Lenna T. 所屬的 YS 韓國偶像學院幽默地在官方 Instagram 限時動態發起投票。

這場「美麗的誤會」隨即引來廣泛迴響，不僅 Lenna T. 的「魔音女團 」好友倪嘉雯 、宋宛穎紛紛轉發起鬨及各大媒體亦高度關注。加上網民激讚其高顏值與高學歷背景，令原本隱身幕後的她知名度銳增。

Lenna T.獲九成網民力撐選港姐

在「港姐風波」發生後，Lenna T. 所屬的 YS 韓國偶像學院亦迅速響應，幽默地在官方 Instagram 限時動態發起投票，諮詢網民「會否支持 Lenna T. 參選港姐」。投票結果出乎意料地熱烈，最終獲得超過九成網民一面倒投下支持票！眼見民意沸騰，學院隨即搞笑地向她公開喊話：「老師參選吧！」為這場選美烏龍再添趣味話題。

Lenna T.親自上陣為張與辰伴舞

前日（6月8日），《萬眾同心公益金》正式直播現場演出，Lenna T. 亦眾望所歸，帶領 YS 韓國偶像學院的優秀學生團隊驚艷登場。當晚，一眾 YS 學生在舞台上展現出超水準的「刀群舞」實力，而這段動感十足、層次豐富的舞蹈，正正是由 Lenna T. 親自傾力編排，足見其深厚的幕後調度與編舞功力。網民更紛紛留言：「很厲害的一班小舞王，好精彩，加上張與辰歌聲非常吸引！全晚亮點，加油！」「小朋友好勁，表演得非常精彩」除了在幕後運籌帷幄，外貌與才藝兼備的 Lenna T. 更親自披掛上陣，為實力派歌手張與辰（Vic）的演出曲目擔任核心伴舞。在鎂光燈下，Lenna T. 憑藉極具感染力的舞姿與強大氣場，與張與辰完美配合。精湛演出贏得全場掌聲之餘，更收穫大批電視觀眾與網民的盛讚，直呼她「集美貌與才華於一身」。

Lenna T. 感謝大眾厚愛

對於是次因港姐風波而意外爆紅，再到《公益金》舞台大放異彩，Lenna T. 表示非常感謝大眾、媒體以及學員們的厚愛。作為香港首位榮獲，韓國專業導師資格證的 K-POP 教師，她透露未來會繼續專注於舞蹈教育與幕後編舞工作，並致力帶領 YS 韓國偶像學院的學員踏上更多大型舞台，為香港演藝界培育更多具國際視野的跳唱新星。

