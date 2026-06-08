林奕匡擬為囝囝寫愛心兒歌 公開創作小天地 進行音樂交流丨名人雜誌

林奕匡近日推出新歌《特務占士匡Mad World》，曲風與以往作品截然不同，在瘋狂而緊湊的節奏之中，引領樂迷走進真假難辨的Mad World。新歌以難分網上資訊為題材，林奕匡坦言有時也難分真假，曾被一些故事感動落淚，最後卻發現只是作故仔，只為騙取流量。已為人父的林奕匡亦不希望兒子過早接觸電子產品，笑言要多讓他感受真實世界，又說錄了很多兒子不同的聲音，計劃創作一首屬於他的兒歌。 撰文：黃佩麗 攝影：譚志光

林奕匡一直希望跟大家分享創作音樂過程，這次的「Phil’s Music Lab」活動可向粉絲展示其創作空間。

林奕匡自爆曾因在網上看到父母失去孩子的故事而傷心，最終卻發現該則是虛構故事。

創作《特務占士匡Mad World》這首歌，主要是反思網上資訊的真實性。

在現今科技盛行、網絡世界資訊泛濫的年代，單靠理性思考很難分辨真假，林奕匡的新歌《特務占士匡Mad World》靈感正是來自日常，他指自己一向理性，瀏覽網上資訊時亦有一套方法分真假。但近年AI當道，要分辨真假更難，不再是有圖有真相，「依家的世界太多假嘢，相片和資訊乜都是假，說話又假，不知道要信甚麼才好。我以前上網，就算當時不知真假，看大家的留言都會知道，但有日我睇咗啲嘢再看留言都分不到真假。現在都這樣，將來更難分，這些事將來可能比刀槍更利更可怕，信錯了就會害人一世。」

曾被網上作文欺騙

不過他不會因此避開網上世界，始終透過網絡能夠看到世界，他說：「我會保持一個距離，不會太過入心，我試過看完一個關於做父母的故事，講他們失去了孩子，我不敢想像有一日我失去兒子會點算，當時真的喊了出來，之後我留言，看到有人說這個故事講過好多次，其實是某些人想博流量，又話是宣傳某種產品，是想你㩒入去買，原來係用這些東西去奪取大眾的同情心和好奇心，然後製造利益俾自己。（有試過金錢上的損失？）沒有，但有朋友的孩子試過被呃錢，他怕被家人罵，要問工人姐姐借錢去填，但之後越踩越深，最終都是跟家人坦承，由他們去解決。這件事都令我有所反思，究竟作為父母係要傷心個仔俾人呃多啲，定傷心他就算俾人呃都不敢跟你說，所以無論大人、小朋友和老人家都要小心網上資訊。」

林奕匡早前與太太囝囝到韓國旅行，留下不少歡樂回憶。

抱着囝囝一起彈琴，林奕匡應該更加享受音樂吧！

讓愛兒感受真實世界

林奕匡和李靄璣婚後育有一子Darrien，孩子快將3歲，早前一家人更到韓國旅行，是一家三口首次到外地旅行。他表示旅程期間充滿歡樂，雖然要準備很多東西，但一家人製造了很多美好回憶，又慶幸Darrien沒有在飛機上太過扭計，令他都鬆了口氣。每次談到兒子，林奕匡都滿臉笑容，笑指他似自己一樣喜歡音樂，「他跳舞叻過我，一聽到音樂就會動，但我沒有給他聽《Baby Shark》那類音樂，哈哈！他聽到有節拍的音樂就會動起來，好得意，我都有給他聽我的歌，令我suprise的是，他原來很喜歡我的歌，飲緊奶聽會拍個奶樽，好好笑。我有想過為他做一首兒歌，所以錄了好多他不同聲音，無論是笑聲、喊聲、叫聲都有，希望之後可以用到。」他又說會盡量讓囝囝少接觸電子產品，希望他多看書和運動，多感受真實的世界，而且Darrien很好動，一有時間就會陪他玩。

林奕匡坦言做了爸爸之後，責任感比以前更大。

林奕匡一向專注做音樂。

林奕匡坦言如今跟太太二人世界的時間真的少了很多，但夫妻倆都不介意。

林奕匡與太太李靄璣互相合作，一起享受湊仔時光。

三人世界更開心

林奕匡坦言做了爸爸之後，責任感比以前更大，「以前只為自己想，朋友一約有時間就會出去。但現在做了爸爸，要顧及囝囝的作息時間，要和太太分工合作，以前可能一起身會去健身，很多事都可以即興去做，但現在囝囝每日起身的時間都不同，太太瞓了要由我睇住，有時只是落街一陣都要諗諗，去健身都要度時間，不過都慢慢習慣這個模式。我們都有想過再生一個，但不心急，現在一個都很開心。」問到有了孩子後會否少了二人世界的時間？林奕匡笑指一定會，但覺得三人世界更開心，「二人世界真的少了很多，好多人都問我幾時去旅行，但我不想離開個仔，想和他一起去，帶住小朋友又要計劃更多，其實我和太太都不需要二人世界。（太太無投訴？）她寧願陪個仔多過陪我，哈哈！現在過紀念日都會和小朋友一起，畢竟他是我們的愛情結晶品。」

公開音樂創作空間

林奕匡一向專注做音樂，除了推出新歌，早前亦舉辦了期間限定的音樂創作小天地「Phil’s Music Lab」，向大眾公開他寫歌和製作的空間。他表示一直都有想和大家分享音樂創作過程的想法，奈何家中的studio太私人又亂，他寫歌時又很即興，不會特意架設機器錄下來。因此今次物色了一個空間，將家中的器材搬來，以期間限定的方式和大家分享他的音樂創作。他除了會在這個空間裏寫歌、製作、探索聲音，也有邀請不同音樂人包括鄭融、張天穎、音樂監製Edward Chan等等加入，一同碰撞靈感，將每一次合作視為一場音樂實驗。

望10年完成下個里程碑

林奕匡透露公眾亦能走進這個專屬空間，與他在近距離進行音樂交流。他表示創作的靈感來源很多時都是源自自身的經歷和感受，但個人經歷有限，這次的Music Lab就聽到很多樂迷的分享，激發他很多創作靈感，「我邊有咁多好故事，除非作出來，所以我希望能寫出別人的故事，唱出別人的故事。」他又透露去年完成了一個里程碑，笑謂公開過的作品已經有100首，「能夠有100首一點也不易，但要有下一個100首更難，現在環境不同，以前一隻碟有10首歌，1年可能出幾隻，但現在可能2、3年才有一隻，能夠1年出到10歌就已經很好，我希望用10年時間完成下一個100首歌，如果8年做到就更好，我會繼續出歌又寫俾人，相信是有機會的。」

