《莫離》劇情懶人包及5大看點 白鹿與丞磊先婚後愛雙向救贖

莫離｜由白鹿與丞磊領銜主演的古裝陸劇《莫離》於6月9日正式開播，講述葉府長女與殘疾定王先婚後愛的復仇故事。劇集改編自經典小說《盛世嫡妃》，幕後班底實力強大，自預熱以來便備受矚目。下文為您精心整理《莫離》即睇分集劇情、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

人物關係圖

角色介紹

分集劇情

必看亮點

陸劇《莫離》講述葉府長女葉璃（白鹿 飾）身為驪山後人，曾被封禁在山中8年。她奉命嫁入破敗的定王府，與雙腿殘疾的定王墨修堯（丞磊 飾）結為夫婦。婚後葉璃表面安分，實則暗中周旋謀劃，誓要將當年陷害驪山的官員逐一清除。雖然在此過程中，她一度遭到同樣背負復仇大計的墨修堯懷疑，但二人最終冰釋前嫌、聯手並肩，輔佐小皇帝執掌朝政，接連粉碎沐陽侯與黎王的篡權陰謀，最終成功守護江山，還天下百姓一片清平。

《莫離》由白鹿與丞磊領銜主演。

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《莫離》追劇日曆公開！

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《莫離》人物關係圖公開！

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白鹿 飾 葉璃

葉府長女，亦是驪山後人，曾被封在山中8年。婚後她以婚約為掩護步步為營，表面上安分持家，暗地裡則縝密佈局，逐步清除昔日迫害驪山的貪官污吏。

白鹿飾演葉璃。

丞磊 飾 墨修堯

定王府的主人，因故雙腿殘疾。定王府如今雖然破敗，但他初期一直以輪椅形象示人，默默隱忍蟄伏，靜待時機主動破局復仇。

丞磊飾演墨修堯。

蔡正傑 飾 墨景黎

與葉璃青梅竹馬且原本定有婚約，然而其心懷不軌。他的篡權陰謀最終被葉璃與墨修堯聯手粉碎。

蔡正傑飾演墨景黎。

楊舒伊 飾 葉瑩

葉璃的妹妹，獲皇帝改賜婚予墨景黎，並與姐姐於同日出嫁。

楊舒伊飾演葉瑩。

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第1集及第2集：葉璃與墨修堯成親

葉璃時隔8年終於下山返回葉府。由於府中因御賜牌匾失竊而展開徹查，她藉機從繼母手中奪回母親嫁妝的鑰匙，並在眾人面前揭穿嫁妝被調包的真相，最終順利清算交接。成親當日，葉璃與妹妹葉瑩同日出嫁，分別嫁給雙腿殘疾的定王墨修堯及黎王墨景黎。葉璃嫁入定王府時，定王因故缺席婚禮，她便親自出發尋人。當時呂太史企圖強留定王抄寫經書，被葉璃輕鬆施計化解，二人順利完成婚禮。洞房之夜，葉璃感激墨修堯願意娶她，助其重下驪山，但墨修堯卻要求二人劃清界線。

葉璃下山時已聽聞定王府的變故，暗自發誓要為母親贖罪。當她再次拜訪定王時，又遭呂太史阻撓，隨即前往長生坊向三叔打聽呂太史的底細，得知其背後必定受到沐陽侯指使。回府後，葉璃親眼目睹墨修堯因兄長戰敗而代為受鞭刑贖罪，感到無比心痛；她主動協助對方沐浴，卻不慎被扔進水中。

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1. 「扛劇女王」白鹿全新力作

白鹿憑藉《周生如故》人氣急升，其後作品成績均十分亮眼。例如2025年初播出的《白月梵星》，成為網絡平台近兩年唯一熱度破萬的仙俠劇，更被列入財務報告的核心成功案例，有效帶動會員增長。白鹿更榮獲「尖叫女演員」殊榮，被業界公認為具備極強「扛劇」能力的實力派演員，令《莫離》的收視與數據期望極高。

《莫離》是白鹿最新作品。

2. 白鹿與丞磊極具CP感

雖然這是二人首度在影視作品中合作，但在《莫離》官方預熱期間，多次釋出的幕後花絮均展現出極強的氛圍感。例如2025年七夕期間，丞磊為白鹿拍照及夾菜；2026年情人節在雪景中，白鹿意外跌入丞磊懷中的本能反應自然甜蜜，令觀眾直呼期待。

白鹿與丞磊在花絮都甜度爆表。

3. 強強聯手設定引人入勝

劇中葉璃是智勇雙全的驪山後人，為復仇步步為營；而墨修堯則是身世坎坷、美強慘的定王。二人先婚後愛，從最初的猜忌試探，到後來的並肩作戰、互相治癒，實現雙向救贖。除了男女主角的感情線與成長歷程外，朝堂之上各方勢力的高能智鬥與陰謀過招同樣精彩，爽感十足。

二人的表現值得期待。

4. 黃金幕後班底質素保證

本劇由被譽為「古偶之神」的林玉芬擔任總導演，她曾執導《花千骨》、《三生三世十里桃花》及《仙劍奇俠傳三》等多部現象級爆款劇集；造型設計則由金馬獎得主梁婷婷親自操刀；編劇趙娜的代表作則包括《楚喬傳》與《無憂渡》，幕後陣容堪稱「夢之隊」。

《莫離》台前幕後星光熠熠。

5. 改編自古言界經典 IP

劇集改編自作家風輕的人氣小說《盛世嫡妃》。該作在連載期間曾長期高踞小說熱搜榜首，並榮獲2014年度最佳人氣作品獎。作為古裝言情小說界的標杆之作，其口碑歷經多年沉澱，擁有龐大的讀者基礎，影視化自然備受矚目。

《莫離》受很多原著書粉關注。

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