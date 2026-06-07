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許冠文拍新戲獲讚皮膚似50歲 談好電影秘訣：最重要係真情

影視圈
更新時間：23:15 2026-06-07 HKT
發佈時間：23:15 2026-06-07 HKT

許冠文與陳欣健到灣仔會展出席第五屆香港潮州節「名人Chill Time下午茶」活動，同場有傳媒人查小欣，以及由籌委會主席楊玳詩（楊受成女兒）擔任主持。一眾嘉賓齊嘆功夫茶，感受潮州茶文化，許冠文大讚潮州女生最靚，又表示喜歡魚蛋，最近正忙拍新片的許冠文依然活潑。

許冠文：睇《破·地獄》劇本鍾意到暈咗

潮州茶文化是尊重前輩，許冠文笑指前輩謝賢、胡楓等現在少露面，現在「自己大晒」，「到我大晒，個個都會原諒你，我80多歲，但心態30多歲，最近正在拍新戲，妝化說我皮膚似50多歲，哈哈！」許冠文又談到《破·地獄》，認為好電影最重要是真情，才可以感染到觀眾，楊玳詩指楊受成曾表示：「爸爸說你唔做就唔投資、就無《破·地獄》！」查小欣透露早年陳欣健曾帶許冠文到其雜誌辦公室，為《新半斤八兩》演總編取經，大讚他拍戲投入。許冠文指，「我睇《破》劇本鍾意到暈咗，未拍過一部戲咁感動。到底人生意義係乜，部戲解答咗我問題，人生由邊度來、將來去邊都唔會知，但原來人生邊度來唔緊要、去邊唔緊要，最重要欣賞沿途風景！」許冠文又大嘆潮州滷水鴨肝，「雖然好高膽固醇，今日最好的沿途風景是這件滷水鵝肝！」活動尾聲，二人獲楊玳詩頒發感謝狀。

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