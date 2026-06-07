VIVA舉行出道兩周年派對 ValC盼今年開演唱會 Carina被爆曾向隊友訴苦？

女團VIVA今日（7日）舉行出道兩周年派對，與粉絲玩遊戲互動，又首唱新團歌《La Vida》。姜咏鑫（Ada）在聽到成員們分享出道兩年來的感受時一度眼濕濕，大會和粉絲最後更向她們送上生日蛋糕，令她們非常感動，並許願能於今年開騷以及在頒獎禮上奪組合獎。

VIVA出道2年有所成長

VIVA受訪時表示對出道2年是開心多於感觸，沒想到時間過得很快，她們在這2年都有所成長，隊長李晞彤（Carina）指兩年來挑戰不斷，令她們都有不同的改變，透露早前一起去露營拍團綜，雖然只是短短2日1夜，但期間分享了不少心事，呼籲大家要留意播出日期。問到拍團綜時是否忍不住爆喊，被她們指最眼淺的Ada笑指流汗多過流淚，因為天氣實在太熱，其他人都表示拍得很開心，但亦曬黑不少，馬思惠（Macy）更指連身體都要化妝才能見人。

ValC恨有試鏡機會

問到是否於今年開演唱會，張鈊貽（ValC）表示有向公司提過，她們都希望能成事，不過Macy直言經常向公司亂許願，Carina笑謂曾講過想去澳洲跳傘，指願望要講出來才有機會成真。VIVA中現時只有Carina推出了solo歌，其他3人都表示不會羨慕，為她感到高興，雖然她們都想有solo歌，但不會心急，又爆Carina之前出席個人活動時都會向她們訴苦，指很想念她們，Carina直言喜歡做團體活動多過個人活動，有人陪伴更有力量。另外，除了音樂，Carina和Macy分別演過音樂劇和電影，Ada表示想作多方面發展，但暫時想專注在VIVA的工作上，ValC則表示有在上演技堂，無論是舞台劇或戲劇，都想有試鏡機會。