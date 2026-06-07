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陳煒否認小鮮肉拍檔係王梓軒 自爆拍醉酒戲曾遭特約演員亂摸

影視圈
更新時間：20:15 2026-06-07 HKT
發佈時間：20:15 2026-06-07 HKT

陳煒到灣仔會展出席第五屆香港潮州節活動，為烹飪比賽點評，她透露自己也是潮州人，笑言：「除了知慳識儉，潮州人的美德我都有，例如賢良淑德、入得廚房，有孝心，只是比較大使些，哈哈！」她指家鄉是潮州普寧，但未有到過家鄉，但也有到過潮州其他地方拍攝飲食節目，自己也喜歡當地的海鮮和蠔仔粥。

陳煒期待與羅嘉良合作

陳煒即將為新劇《模範律師團》 開工，將與視帝羅嘉良，以及楊茜堯、劉佩玥等合作，她透露已試造型，發現很多衣服都很窄，問律師袍也好窄？她笑有很多靚衫，但也有莊重一面。談到難得與羅嘉良合作，她表示：「我們食了一餐飯，我們都以為合作過，原來只是登台遇見過，也有一張十多年前的合照，他非常Nice，我很期待。」問到為角色準備？她指高淑樺的感覺仍在，但因為是前傳，角色較年青，因此為保青春要努力敷面膜，不用求助於醫美醫生的老公，笑言天氣熱加上台詞好多，自己也沒胃口了。她指劇集在深圳外景的時間較《正義女神》短，問可會與羅嘉良拍激情場口？她笑言先不透露。

陳煒稱王梓軒係正人君子

談到不少離巢TVB的藝人到友台爆料，透露曾遭對手越軌行為，甚至被同事欺凌等，陳煒表示：「拍攝不多不少都會遇到，我都有過不愉快經歷，所以都一直記住。」陳煒透露在ATV時期，曾與特約演員拍攝醉酒戲時，被對方借醉摸到不應該摸的地方，當時年紀輕，不懂得出聲，問現在如何保護自己？她笑言：「手都斬咗佢！現在應該沒人敢埋身，哈哈！」至於陳煒在《夫妻肺片》中爆料，曾被小鮮肉拍檔力追，網民齊估是曾表示迷戀她、合作《多功能老婆》的王梓軒，她在網上代為否認，今日再開腔：「不是王梓軒，是與他合作前更早的事，雖然他也算是小鮮肉，但他如角色一樣，是正人君子，好斯文。（有和他溝通嗎？）有，王梓軒講笑說，竟然不是我呀！哈哈！」談到拒絕與小鮮肉發展「姊弟戀」，陳煒稱：「不適合的事就不要發生了。」

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