黎耀祥享受半退休慢生活 中港兩邊走 悠閒揀Job｜名人雜誌

視迷期待已久，3屆視帝黎耀祥終於有新劇《香港探秘地圖》播出。祥哥近年與「祥嫂」Julia移居中山，隨工作在中港兩地遊走，加上刻意減產，生活過得快活又自在。今次會參演《香港探秘地圖》，主要是受到角色所吸引。撰文：李文偉 攝影：譚志光

黎耀祥目前過着中港兩邊走的半退休生活，對工作亦是精挑細選，重質不重量。

能吸引祥哥回港趕拍劇集，其角色當然有極大吸引力：「大家都見到角色好詼諧，蠱惑個性很受大家歡迎，其實角色是有好幾層面，其實都有他的目的，以及少許恩怨情仇，背後甚至有些沉重的故事。表面上他選擇做一個不太引人關注、很看錢的風水佬形象，背後是有少少因緣，牽涉到我和丁子朗、倪嘉雯等人，所以劇情上大家才會走在一起，會有一點想贖罪的想法。我接到這個劇本覺得很有層次，每個故事背後都有原因和關係，有親情、男女感情和報仇，整套戲很豐富，所以賦予我演繹莊一臣這個風水佬時，有很大的空間和彈性去演出。我接到劇本時就覺得很正，因為角色怎樣去演都可以，可以是神棍、也可以很嚴肅，因為是角色自行選擇其示人和扮演出來的一面，這是個很好玩的角色。」

與拍檔們節奏相投

繼《殺手》後再次與龔嘉欣合作，祥哥表示開心可跟對方鬥嘴，上次大家合作時角色容易處理，但打鬥戲的確考起了他眼中的這位小妮子，「今次她的角色變得很活躍、『嘴招招』的，對她而言好像幾大挑戰，因為她講話就是陰聲細氣和很斯文，但她的確做得很好，表情節奏都很到位。喜劇就是配合劇情和對手去做反應，才會做到喜劇效果，很慶幸這次有嘉欣、倪嘉雯、丁子朗和孔德賢，大家的節奏都非常好，選角亦很好。當時的倪嘉雯整天很擔心自己的表現，我覺得完全沒有問題，角色就是一位神化、傻氣的女生，當時沒有太多演戲經驗的她，反而很適合這種角色，沒有太多負擔和包袱。」祥哥表示很喜歡這次的組合演出，相信一班後輩沒有害怕他。

接拍《香港探秘地圖》，只因莊一臣這個風水佬角色很多面化、很好玩。

祥哥指今次嘉欣在劇中的角色比較「嘴招招」，二人戲中經常鬧嘴拍得好開心。

祥哥指今次嘉欣在劇中的角色比較「嘴招招」，二人戲中經常鬧嘴拍得好開心。

慶幸一直遇到好角色

身為3屆視帝，問祥哥可覺得嘉欣奪視后是意料中事？他稱：「拎不拎到獎始終很看際遇，角色與演員關係很微妙，不是做得很好就代表得獎，還要看身邊的拍檔、導演，所以是很難預計。但她一直都很努力，拍《殺手》時已令我很佩服，一個女仔穿短褲，沒有護墊下吊威也，辛苦到不得了，但她沒有半句怨言，所以得獎都是她的努力得來的。」祥哥亦感歎過往得獎，也是運氣帶來的獎勵，「我在這行40年，一直覺得自己是好彩的，過往可能不是做主角，但我不是主角時也遇到很多好的角色，演過《西遊記》豬八戒、有《樂壇插班生》的籮記、有《楚漢驕雄》的韓信、然後做《秀才遇著兵》可以得到男配角獎。有人記得起、有人談論，遇到了太多好角色，所以演戲一直都不是可以計算到的工作和機遇。」

祥哥在演繹《樂壇插班生》的籮記一角時，亦過足戲癮。

祥哥慶祝自己遇到很多好角色，即使做配角也搶戲，例如《西遊記》中的豬八戒。

回娘家感覺超舒服

祥哥早年與TVB約滿，很快便選擇續約，還一口價便繼續合作關係至今，賓主關係間有着一定自由度。而每次他步入電視城，或是與台前幕後及觀眾們相遇，都會獲得一片歡迎的聲音，深得大家喜愛。祥哥表示續約與否，都會與這個家保持很好的關係，「始終我在這個家長大，任何時間、就算沒有約了，公司找我回來做我都無所謂。我個人比較老土、重感情，第一份工便是TVB，由幕後做到幕前，由節目編排到加入訓練班，工作了30、40年，我和公司之間沒有計較過。做了十多年我曾離開公司4年，當時覺得自己原地踏步、嘗試拍了幾年電影，後來選擇回來，我和TVB關係好深厚，不是一般人可以理解。」

祥哥自認是一位很重感情、很內向的人，因此回到公司見到大家熟悉的面孔，反而有種開心和放鬆的感覺，「所有人都認識、幕前幕後都有認識的人，有種安全感，TVB給我的安全感是其他地方沒有的，嘉欣都笑我每次回到公司都好似出巡，每一枱都是認識的人，太開心太舒服了，我是很怕生的人，很容易沒有安全感，在這行多年都沒改變這性格。」

迷上慢條斯理式創作

祥哥笑言經常收到周年慶活動邀請，出席酒會活動都會很緊張，面對充滿陌生人的環境都會出現社交障礙，「通常走着走着便會站到角落，自己都覺得自己的想法很好笑，但就是改不了，哈哈！」

至於半退休、拍劇頻率變低的慢生活，又有沒有令祥哥感到陌生？他說：「現在產量少反而舒服，我可以有時間去接觸不同的事，可以睇戲、看書，看不同的電視劇，去更多不同的地方，戲始終是依靠生活去提煉出來，我做戲的想法就是要在生活累積感覺，再放到角色上才會有生活的真實感，我很享受這種細水長流的累積，見到觀眾和朋友時，和大家聊天、了解不同的生活也是很好的方法，是一種慢條斯理的創作過程。」他也坦言與觀眾見面時，大家都反映指其作品少了，「拍攝始終需要時間，我全部時間投入，4個月才一部，你們3個月便看完我所有產出，但我年紀也不小了，不會像以前一年拍3部。製作少了也是無可奈何，我也掛住觀眾，當大家提到時我第一想法依然是，可以再拍多些作品。」

早前與蕭正楠及曹永廉拍攝《他們的澳洲駕期》，讓祥哥留下不少美好回憶。

祥哥表示與好兄弟麥包主持《江湖見》，一起探索歷史和文化亦是樂事。

祥哥期待能與張振朗、朱敏瀚一起拍攝旅遊節目，跟他們四圍去。

與兄弟開心同行做節目

問到可有新興趣調適生活？祥哥笑言做演員的原因，就是因為本身興趣不多，所以早年才能將全部時間投入到演出上，「當時做所有事都好似與演戲有關，以前新人時覺得有不足，剩下的時間就是看書看電影，特別是晚上的『明珠930』時段，看不同的電影甚至要跳着看，始終工作外投資自己的時間也不多。」

而隨着與麥長青合作主持《江湖見》後，祥哥愛上放眼歷史與文化，重燃他對金庸文學、以及內地大江南北的興趣，有計劃再到各地走走，也期待「師兄弟」二人合作新一季《江湖見》。至於早前與蕭正楠及曹永廉兩位兄弟齊齊參與《他們的澳洲駕期》，三人在節目中走過值得回憶的旅程，祥哥歎與朋友四處走的機會難得外，更可以彼此分享不同想法，他期待再與兄弟們出走，也想嘗試不同的主持組合，期待與張振朗及朱敏瀚四處去。

