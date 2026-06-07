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陳奕迅復出大銀幕 與Jer演真人真事電影《不得不好死》 拍攝現場與童星玩「大蛇屙尿」？

影視圈
更新時間：20:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：20:00 2026-06-07 HKT

久違大銀幕的歌神陳奕迅（Eason）相隔8年復出拍電影！近日陳奕迅被網民野生捕獲於大埔某車房進行拍攝，據悉他正參演由知名美術指導張蚊首次執導、MIRROR成員柳應廷（Jer）擔正主演的新電影《不得不好死》。這次是陳奕迅繼2018年參演電影《臥底巨星》後，再度回歸影壇之作，新鮮的卡司陣容立刻在網上引發熱烈討論。

陳奕迅演草根慈父  戲外變大細路

據悉陳奕迅在新片《不得不好死》中飾演男主角的父親。從網上曝光的多張現場拍攝照片及片段可見，陳奕迅身穿街坊裝，流露出濃厚的草根與慈父感。其中有影片清晰捕捉到戲中兒子在車房門外突然暈倒的一幕，陳奕迅神情極度焦急，立刻將兒子抱入室內施救；隨後的畫面更見到他神色慌張、不顧一切地抱起兒子狂奔出街外求助。拍攝當日正值天文台發出酷熱天氣警告，從流出的花絮照可見，來回跑了數趟的陳奕迅早已大汗淋漓、連衣服都濕透，工作人員需出動手提風扇助他降溫。不過照片亦拍下他在每次NG後，依然眼神專注、神情認真地緊盯Playback檢視演出的模樣，期間更全程貼心照顧同行小演員的狀況，怕對方中暑，又陪對方拿起水喉扮小便玩耍拉近距離，盡顯敬業精神。

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電影《不得不好死》改編自真人真事

電影《不得不好死》的劇本極具感染力，全因故事改編自真人真事。劇情講述一生與皮膚癌搏鬥的陳偉霖（William），在出生時已確診患上死亡率極高的「黑色素瘤」，全身佈滿黑色斑點腫瘤，更曾被醫生預告大有機會活不過5歲。但他憑藉驚人的毅力與豁達的人生觀打破了死亡預言，並在父親離世後失蹤，引發親友遠赴冰島尋人的旅程。William後來更將經歷化作生命教育，教導大眾豁達面對生死，為電影注入了深刻的意義。

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陳奕迅是被音樂事業耽誤的演員？

提到陳奕迅的電影歷程，雖然他在樂壇是無可取代的「歌神」，但他的演藝生涯同樣留下不少經典佳作。從早年的《十二夜》、《賤精先生》、《神經俠侶》到《每當變幻時》等，陳奕迅的演出自然流露，無論是深情、搞笑還是市井角色都能輕鬆駕馭。不少歌迷都指他是「被音樂事業耽誤的演員」，網民都相當期待他在新戲中帶來更多驚喜突破。

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