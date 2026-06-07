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IU李棟旭遭網民為南韓選舉表態 朴寶英直斥「奇怪的人」表明不受影響

影視圈
更新時間：18:45 2026-06-07 HKT
發佈時間：18:45 2026-06-07 HKT

南韓於6月3日舉行全國地方選舉，豈料首爾多個投票所相繼傳出選票嚴重不足的事件，令部分選民未能投票。大批民眾連日在蠶室舉行示威，部分網民甚至叫藝人表態，包括朴寶英、IU等人。

IU去年善舉竟成原罪

演員李棟旭的社交網留言區同樣遭大批網民湧入，紛紛留言「請向這次抗議選舉舞弊的集會派送咖啡吧」、「國民主權遭到侵害，為何你保持沉默」、「請發表意見」等，強烈要求他表態。國民天后IU（李知恩）則成為是次風波的最大箭靶。事緣去年南韓爆發大規模彈劾尹錫悅示威期間，IU曾低調在集會現場附近的店家提前結清麵包、熱湯飯與飲料的費用，暖心舉動在當時廣受讚揚。不料善舉竟成原罪，大批示威支持者湧入IU社群平台，強烈要求她比照過去自掏腰包，預付附近店家咖啡與麵包以支援示威者。 此舉隨即引發IU粉絲強烈反彈，斥責「以前送暖是她貼心，現在強逼給予叫作搶劫！」，直指是次行為根本是情緒勒索。朴寶英、趙寅成等多名藝人同樣被要求就選舉爭議公開表態，朴寶英在收費粉絲平台表明不受影響：「我看了Bubble（社交平台）才知道，奇怪的人，不用擔心，打擊不大。」

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