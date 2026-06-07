吳啟洋許寶恆拍ViuTV節目打情罵俏惹議  共用餐具穿情侶裝放閃？  Phoebus疑因Alice介入斬5年情

現年29歲的P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）與26歲的《全民造星IV》出身的許寶恆（Alice），最近因合作主持ViuTV旅遊節目《煮個麵你食》而成為網絡熱話。二人在節目中火花四濺，互動頻頻，不時被鏡頭捕捉到深情互望、穿著情侶裝，甚至共用餐具的親密畫面，讓不少網民認為他們是「奉旨放閃」，將緋聞擺上檯面。

Phoebus、Alice節目中打情罵俏

在節目《煮個麵你食》中，Phoebus與Alice前往多個國家介紹麵食文化。他們之間自然的甜蜜互動成為焦點。在其中一集，Alice問Phoebus，若她點了辣的食物而他又吃不到，會否「肯遷就我一下」。Phoebus甜蜜回應：「都遷就咗咁多集啦！」之後，Alice更語帶相關地表示，雖然二人飲食口味一凹一凸，但「我哋都OK吖」，因為可以互相補足，對方不吃的東西自己可以幫忙吃掉，Phoebus亦點頭認同。這段對話被網民解讀為打情罵俏，認為Alice在公開「嗲」Phoebus，暗示二人關係匪淺。

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Phoebus、Alice於IG不斷鋪合照

這對俊男美女的組合深受部分網民喜愛，大讚他們「好襯」、「賞心悅目」，並希望他們真的能成為情侶。從他們各自在社交媒體上載的合照及幕後花絮可見，二人關係確實非常親密，不論是玩貓、用餐，還是擺出可愛甫士合照，都洋溢著情侶間的甜蜜氛圍。

Alice曾介入Phoebus五年情？

然而，甜蜜的背後卻引來另一批網民的非議。有網民翻出2023年的舊聞，指Alice當時疑似以「小三」身份介入Phoebus與其拍拖5年的歌手女友張天穎（Jaime）的感情。據悉，Phoebus與Alice於2023年5月一同到台灣拍攝ViuTV節目《P1X3L 5G上台計劃》時火速撻著。知情人士透露，性格主動的Alice即使知道Phoebus有女友，依然熱情投懷送抱，而Phoebus亦相當受落，二人在異地甜蜜得旁若無人，甚至讓工作人員誤以為他已經分手。

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Phoebus被傳向5年戀人說分手

當時，與Phoebus已到談婚論嫁階段的Jaime，對男友與Alice的關係毫不知情，甚至還為二人的跳舞短片點讚。據指，Phoebus從台灣回港後對Jaime態度360度大變，變得極為冷漠，二人頻繁爭吵，最終Phoebus提出分手結束5年情。心碎的Jaime隨後即取消關注Phoebus與Alice的社交帳號，並發文暗示自己正消化不愉快的經歷，字裡行間透露出被背叛的痛楚。

Alice被指有「小三」前科

此外，更有網民指出，家境富裕的Alice向來異性緣極佳，做「小三」早有前科。2021年，她曾被傳介入MIRROR成員柳應廷（Jer）與當時女友的5年情。作為Jer粉絲的Alice，在《全民造星IV》期間積極接近擔任導師的偶像，最終Jer亦與女友分手。