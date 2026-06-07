Ian啟德騷 9大主題晚晚新鮮 監製揭秘打破傳統：觀眾人人有份參與丨名人雜誌

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今年7月將首度登陸啟德體藝館，舉行個人演唱會《IAN CHAN：GROWTH：LIVE 2026》。原定6場門票火速售罄，加開3場熱賣中，打破Ian個唱場次紀錄，亦是他首次以個人身份進駐啟德舞台。演唱會以「GROWTH」為主題，Ian希望與歌迷一同探討成長中的迷惘、掙扎與重新站起；演唱會幕後關鍵人物監製莊少榮（細榮）獨家披露，9晚演出將設不同主題，更會透過觀眾聲音收錄、動畫互動及長catwalk設計，打破傳統「坐定定聽歌」的睇騷模式，希望為香港演唱會行業帶來新衝擊。文：娛樂組

Ian特別為今次演唱會拍攝一輯靚相，更選取當中最有型的一張作為海報。

今次演唱會除了有監製莊 少榮（前左）外，Ian更親自 上陣、聯手Edward Chan （右一）任音樂總監，再加 上舞蹈總監Beep（右二） 組成黃金組合！

Ian和監製莊少榮預告演唱會有9大主題，令粉絲非常期待。

Ian透露今次演唱會並不單止是講述自己的成長，而是希望與歌迷一同探討「成長」這回事：「成長從來唔係一條直線，而係由迷惘、失落、掙扎、修補，再到重新站起來所組成。」正因如此，《GROWTH：LIVE 2026》並非單純回望過去，而是希望將人生中不同情緒層次，透過歌曲與舞台呈現出來，令每位入場觀眾都能在演出中找到共鳴。

每晚都有唔同氣氛

今次《GROWTH》9場演唱會，監製細榮直言刻意設計成9個不同主題夜，希望給觀眾一個全新的睇騷體驗，「每一晚都有唔同感覺兼氣氛，務求令觀眾每次入場都有新鮮感。」近年不少演唱會逐漸失去互動感，觀眾入場後往往只是「坐定定聽歌」，期望透過今次個唱為業界作出一點改變，整個演出體驗由觀眾入場一刻已經開始鋪排：「觀眾未正式開騷前已經可以一齊大合唱，現場更會錄低大家嘅聲音喺演唱會期間播放，令入場人士成為整個表演嘅一部分。除此之外，部分觀眾亦有機會喺動畫中出現，增加驚喜感同投入感。」而細榮與團隊在製作上落足心機，希望大家入場不是單向觀賞偶像，而是有一種「玩返一晚」、共同參與音樂派對的感覺，成為演出的一部分。

巨型catwalk 觀眾參與度高

Ian對這些互動構思亦非常投入，直言對今次的安排抱有期待：「這次演唱會，每個晚上都會有不同的環節，還有一些驚喜。我最近寫了一些新歌，入場前大家記住溫習，將會讓觀眾有很高的參與度。希望大家入場後，不止是觀看和聆聽這個演唱會，而是一起參與、一起創造難忘的回憶。」

舞台設計同樣別出心裁，Ian 透露將採用類似四面台設計（三面台加巨型長catwalk），並額外搭建小舞台，務求拉近與觀眾之間的距離：「今次唔想淨係企喺中心位置唱歌，而係希望喺全場不同位置出現。咁樣設計唔單止令舞台更有層次，亦都可以令觀眾有唔同方位感受到表演者嘅投入，將演唱會變成一個更有交流感嘅空間。」他補充舞台視覺配合「GROWTH」主題會利用不同顏色作區分，每一種顏色代表成長中的某種特定情緒及歌曲主題：「例如由黑白慢慢走向彩色，呈現由壓抑到釋放、由迷惘到開朗嘅蛻變過程。呢種設計除咗令舞台有更強視覺層次，亦令整個演唱會更似一場以情緒為軸心嘅舞台作品，而唔係單純堆砌歌曲。」細榮更透露：「巨型catwalk台是一條路，Ian可以在這條路上遇上不同的人。」而整條路暗藏多個大型機關，代表「當你覺得成長路上平平無奇，只是你並未找到你最強大的內在。」

Ian早前驚喜現身歌迷會為他舉辦的生日展。

Ian早前親自到生日應援場地打卡。

「23」成專屬默契

另一備受關注的細節，是開場時間定於晚上8時23分，與Ian今年每月23日出新歌的習慣互相呼應，成為今次個唱其中一個鮮明標誌。細榮解釋：「『23』唔單止係一個數字，呢個數字對Ian同歌迷嚟講，已經係一種默契、一種暗號」因此，製作團隊希望將這份專屬感延伸到演唱會，足見團隊在整個演出上花了不少心思。

歌單編排方面亦緊扣「GROWTH」主題，歌曲之間轉折經過精心設計，Ian 指全晚歌單均是自己的作品：「今次將自己作品全面搬上啟德舞台，等觀眾可以一次過見到音樂創作同現場演繹兩方面嘅成熟度。」對一位由組合走向個人舞台的歌手而言，能夠以全創作作品撐起一整個演唱會，實屬難得，亦直接證明了Ian的實力。

33歲生日應援浪接浪

除了演唱會進入倒數階段，Ian將於6月9日迎接33歲生辰，歌迷會為他籌備了一連串生日應援活動，當中包括一年一度的生日展，以及假香港會議展覽中心舉行的「Ian Azure Nexus Birthday Party 2026」。今年生日展主題定為「IANAZURE NEXUS」，記錄Ian從黑白的起點出發，走過無數關卡，一步一步為自己添上色彩，最終蛻變成彩色的自己，這正好與演唱會主題「GROWTH」互相呼應。



Ian感恩多年來得到大家支持，坦言很多從前想做的東西都幸運地達成了，例如作曲、擁有自己的專輯、舉行個人演唱會等等，覺得自己的人生已經很美滿。他期望出道10年時仍然可以見到大家，同時亦期待在《GROWTH》演唱會上與樂迷再聚，一同經歷這場難忘的成長之旅。