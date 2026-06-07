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方力申鄧麗欣沙田馬場「隔空復合」 經典情歌變參戰馬 《好好戀愛》大戰《十分愛》

影視圈
更新時間：16:15 2026-06-07 HKT
發佈時間：16:15 2026-06-07 HKT

今日（6月7日）在沙田馬場舉行的第8場賽事「香港大學基金讓賽」中，出現了令不少樂迷與馬迷會心微笑的有趣畫面。兩匹參戰馬的名字，巧合地皆源自經典廣東歌，更分別是昔日娛樂圈知名情侶——方力申與鄧麗欣（Stephy）的代表作。

莫雷拉、田泰安代小方Stephy開戰

其中，由「雷神」莫雷拉策騎的3號馬，取名為「好好戀愛」，這正是日前完成紅館騷的方力申的經典情歌之一《好好戀愛》，此歌有方力申的獨唱版及與鄧麗欣（Stephy）的合唱版。至於由田泰安策騎的9號馬匹，則名為「十分愛」。此曲是二人的經典合唱作品，於2006年3月推出，當年紅遍樂壇，二人的甜蜜更令不少樂迷津津樂道。

方力申與鄧麗欣曾合作拍攝葉念琛「愛情三部曲」

方力申與鄧麗欣因合作拍攝葉念琛導演的「愛情三部曲」電影《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》及合唱多首情歌而成為香港最廣為人知及受歡迎的熒幕情侶，更成為眾人公認的「金童玉女」，可惜二人已於2016年宣布分手。如今兩首「戀愛系」歌名同時出現在同一場賽事，由不同騎師主理，彷彿在馬場上「隔空較量」，引來大量網民熱議，而賽事結果將於今晚7：35揭曉。到底「好好戀愛」與「十分愛」誰勝誰負，值得期待！

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