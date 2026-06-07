胡楓為紅館騷拜神風騷狂爆金句 鬼馬食燒豬肥媽樂易玲興奮叫口號 門票被炒貴3倍笑逐顏開

94歲的胡楓（修哥）將於今日（7日）在紅館舉行「修哥九五至尊無限楓騷演唱會」，早上11點，精神奕奕修哥與黃博、張雨辰、肥媽及樂易玲等數十名台前幕後的工作員一起進行拜神儀式，之後眾人大叫口號「修哥，九五至尊，無限楓騷演唱會，盡破紀錄」。

胡楓心情興奮狀態100分

修哥受訪時表示心情好興奮，因為今日是他的大日子，問到是否瞓得着？他就指瞓瞓下醒了，不過這是自己的習慣，而今日狀態，修哥就指是100分。至於一班契仔契女會不會來？修哥說：「唔知喎，冇同佢哋聯絡，（有邊個做嘉賓？）唔話俾你哋聽，你哋睇下就知。」問到有「舞王修」之稱的他最期待什麼環節演出？是否就是跳舞？他笑言：「我畀你哋嚇到跳舞！我94歲喇，（但你係舞王修！）呢啲係以前個名。」提到再破紅館記錄，修哥表示自己也想不到，自己在娛樂圈那麼多年，都沒想過這問題。

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胡楓演唱會飛被炒貴3倍

另外，今次修哥演唱會門票被炒貴約三倍？修哥表示不知道，更搞笑說：「你早啲出聲，等我留返一疊飛，我炒啦！」修哥同時也表示親戚和朋友叫他幫忙買飛也買不到，因為每次演唱會自己只專注音樂及歌曲上，其他事沒有理會太多，提議他開part 2，修哥笑說：「你話開就開呀？」

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