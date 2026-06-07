鄭艷麗崩潰控訴被房屋署「逼死」  悲嘆求助無門就發癲  健康屢亮紅燈早月母親離世

現年55歲的息影女星鄭艷麗，近年飽受厭食症困擾，健康狀況一直備受關注。近日她突然在社交平台Facebook上大吐苦水，稱自己正被房屋署「逼到發癲」，更絕望地表示：「假如我真係死咗一定係俾佢逼死㗎」，字裏行間透露出無助與痛苦，情況令人擔憂。

鄭艷麗爆身陷房屋問題

從鄭艷麗的Facebook截圖可見，她的發文似乎充滿絕望情緒：「真係好辛苦呀！我就嚟俾房屋署逼到我發癲呀！冇地方可以求助」。此文一出，大批粉絲和網民立即湧入留言區，紛紛表達關心，除了為她打氣，也希望她能提供更多資訊，以便提供協助，祝願她能平安度過難關。

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鄭艷麗息影後命途多舛

擁有越南及法國血統的鄭艷麗，在1988年參加《銀河接力大賽》奪冠後入行，憑藉其精緻的混血外貌備受力捧。90年代，她轉戰影壇，曾接拍三級片，人氣相當不俗。息影後，鄭艷麗的生活回歸平淡，曾被媒體拍到在連鎖快餐店打工及擔任清潔工。

鄭艷麗健康屢亮紅燈

然而，鄭艷麗近年健康狀況急轉直下，於2020年自爆患上厭食症，體重一度跌至僅90多磅，更曾被送入深切治療部（ICU），情況危殆。受病情影響，她需要頻繁進出醫院，導致工作極不穩定，甚至曾因病假問題遭公司無理解僱，需向勞工處求助。今年3月，鄭艷麗剛經歷喪母之痛，4月又再度入院，並在社交平台上載手背插有三支針管的照片，身心承受巨大壓力。如今再遇上房屋問題，情況令人擔心。

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