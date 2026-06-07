俞可程未入選女團「MYNT」不羨慕 公開「求愛勇者」條件：最重要係真誠

俞可程昨晚（6日）為《萬眾同心公益金》演出，雖未入選新女團「MYNT」，但亦有份參與演出，她表示不會羨慕她們，反而為她們感到開心，指當初大家在《魔音女團》時的訓練很辛苦，大家亦建立了深厚的友誼，能見證她們以新女團姿態出道是很開心的事，她亦因參加《魔》而愛上唱歌跳舞，即使未有機會以女團身份出道，也會繼續裝備自己。

俞可程要「keep住紅」

問到可有機會以個人歌手身份出道？她笑言有想過，但認為現在的自己未夠資格，會以此為目標，又說很多藝人都是多重身份，希望未來也可多方面兼顧。講到《女神配對計劃2》，俞可程表示未開始拍攝，但知道求愛勇者的海選已經結束，聽聞質素很高，期待與他們見面。問到她對求愛勇者的條件，她表示最重要是真誠，「他們來參加節目都有不同目的，可能是想曝光、想出名或想做幕前，我不介意他們參加節目的原因，但不要只為這些目的而來，希望他們都是真心想認識我。」染有一頭紅髮的俞可程表示會繼續保持髮色，指雲文子師傅曾說過紅色旺她，所以要保持紅色「keep住紅」。