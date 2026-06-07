吳彥祖美國豪宅曝光媲美豪華酒店 私人泳池無邊際花園超奢華 老婆Lisa S.素顏曝光曾被指似男人

吳彥祖與名模老婆Lisa S.結婚多年，育有愛女吳斐然（Raven），一家三口近年定居美國，生活幸福美滿。吳彥祖經常忙於拍戲，由老婆Lisa S.照顧女兒，近日囡囡迎來13歲生日，Lisa S.要為女兒準備生日派對，她在網上發布了一段影片，記錄了她為女兒籌辦生日派對的忙碌過程，意外曝光了吳彥祖一家位於美國的豪宅內部裝潢，與寬敞環境，其簡約奢華的設計風格，引起了網友的熱烈討論。

吳彥祖老婆幫女兒準備生日派對

影片中，Lisa S.為了女兒的生日派對可謂是親力親為，親手製作生日杯子蛋糕。鏡頭前的Lisa S.素顏上陣，穿著樸素的深色T恤，戴著黑色手套，專注地製作甜點。在攪拌濃稠的糖霜時，她還風趣地開玩笑說：「最近實在是沒什麼時間去健身房健身，這就當作是我的二頭肌訓練吧！」。除了烘焙，她還為女兒的朋友留宿做足準備，親自準備充氣床墊，更在戶外泳池邊準備了多把水槍，看來是為孩子們策劃了一場精彩的夏日水戰遊戲。

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吳彥祖美國豪宅擁巨型花園

隨著Lisa S.在屋內各處忙碌的身影，這座備受矚目的豪宅內部環境也隨之公開。整棟豪宅的設計以現代簡約風格為主，大量採用了原木材質與自然採光，營造出溫馨而高級的氛圍。開放式的廚房空間極為寬敞，設有一整面牆的淺色原木櫥櫃，整體色調和諧統一。廚房中島的設計，不僅提供了充足的操作空間，也成為家人朋友互動的中心。從影片中可以看到，廚房配備了專業級的嵌入式烤箱，媲美酒店級數。最令人驚艷的是，廚房的窗戶外正對著一片綠油油的庭院，給人與大自然融為一體的感覺。

Lisa S.為女兒朋友留宿準備充氣床墊

除了精緻的廚房，豪宅的其他空間同樣可圈可點。從客廳到臥室，地面均鋪設了與櫥櫃同色系的原木地板，保持了風格的連貫性。影片的一個場景中，Lisa S.正在為派對準備充氣床墊，背景中的落地木門和簡潔的牆面線條，都透露出低調的奢華感。豪宅的戶外空間，隱約見到一個私人游泳池，融合了自然與現代設計，體現出屋主的過人品味。吳彥祖2010年與Lisa S.結婚，二人早已是老夫老妻，吳彥祖曾表示：「老實說，結婚快十年了，我的生殖器可能是全身最乾淨的地方」，疑似暗示過無性婚姻。而近年Lisa S.和老公越來越似樣，有網民甚至指Lisa S女生男相，指其高得離譜的髮線跟吳彥祖十分相像。

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