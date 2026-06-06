Dua Lipa花1500萬去西西里島大搞3日婚宴 封路封廣場惹居民不滿 傳派1,000歐羅「封口費」以補償

英國流行天后Dua Lipa與英國演員Callum Turner於5月31日在倫敦完成婚禮登記後，隨即移師意大利西西里島巴勒莫，展開長達3日的婚宴慶典。整個婚慶活動橫跨6月5日至7日，於巴勒莫多個頂級場地舉行，據報總花費高達約150萬英鎊（約1,560萬港元）。周五，二人率先以10,000英鎊（約10.5萬港元）包下巴勒莫現代藝術館，供賓客下午參觀，隨後移至館外廣場舉行露天雞尾酒酒會。時裝設計師Donatella Versace、歌手Charli XCX及音樂製作人Mark Ronson等被拍到參加酒會。

Dua準備26套服裝

派對上，Dua身穿白色露背晚裝，低胸露背羽毛長裙，並以Bulgari珠寶點綴全身，優雅動人。Dua據報為婚宴準備了多達26套服裝，周六的正式婚宴，則移師巴勒莫附近的18世紀巴洛克風格莊園Villa Valguarnera舉行。整個周末，賓客及新人均下榻巴勒莫海邊的五星級新藝術風格酒店Villa Igiea，酒店房間已全數售罄，據指Dua邀請了約300名賓客參加婚禮。

有人寫字句表達強烈不滿

不過，對居民而言卻是另一番滋味。婚宴期間，巴勒莫市中心兩個公共廣場遭全面封閉，附近多條道路亦被封，居民更據報被要求簽署保密協議，婚宴期間更全面禁止無人機飛行。有人以意大利文及英文寫上「巴勒莫非租用之地」及「我們的廣場不是你的客廳」等字句，表達強烈不滿。有傳婚禮Dua和Callum向受影響居民提供每戶約1,000歐羅（約8,600港元）作補償，惟當地居民對此三緘其口，拒絕回應。