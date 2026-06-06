Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dua Lipa花1500萬去西西里島大搞3日婚宴 封路封廣場惹居民不滿 傳派1,000歐羅「封口費」以補償

影視圈
更新時間：22:15 2026-06-06 HKT
發佈時間：22:15 2026-06-06 HKT

英國流行天后Dua Lipa與英國演員Callum Turner於5月31日在倫敦完成婚禮登記後，隨即移師意大利西西里島巴勒莫，展開長達3日的婚宴慶典。整個婚慶活動橫跨6月5日至7日，於巴勒莫多個頂級場地舉行，據報總花費高達約150萬英鎊（約1,560萬港元）。周五，二人率先以10,000英鎊（約10.5萬港元）包下巴勒莫現代藝術館，供賓客下午參觀，隨後移至館外廣場舉行露天雞尾酒酒會。時裝設計師Donatella Versace、歌手Charli XCX及音樂製作人Mark Ronson等被拍到參加酒會。

Dua準備26套服裝

派對上，Dua身穿白色露背晚裝，低胸露背羽毛長裙，並以Bulgari珠寶點綴全身，優雅動人。Dua據報為婚宴準備了多達26套服裝，周六的正式婚宴，則移師巴勒莫附近的18世紀巴洛克風格莊園Villa Valguarnera舉行。整個周末，賓客及新人均下榻巴勒莫海邊的五星級新藝術風格酒店Villa Igiea，酒店房間已全數售罄，據指Dua邀請了約300名賓客參加婚禮。

有人寫字句表達強烈不滿

不過，對居民而言卻是另一番滋味。婚宴期間，巴勒莫市中心兩個公共廣場遭全面封閉，附近多條道路亦被封，居民更據報被要求簽署保密協議，婚宴期間更全面禁止無人機飛行。有人以意大利文及英文寫上「巴勒莫非租用之地」及「我們的廣場不是你的客廳」等字句，表達強烈不滿。有傳婚禮Dua和Callum向受影響居民提供每戶約1,000歐羅（約8,600港元）作補償，惟當地居民對此三緘其口，拒絕回應。

最Hit
香港「欄后」代摩納哥出戰歐洲田徑賽奪冠 賽後披該國國旗拍照 呂麗瑤:無深思熟慮 對引起誤會致歉
01:43
香港「欄后」代摩納哥出戰歐洲田徑賽奪冠 賽後披該國國旗拍照 呂麗瑤:無深思熟慮 對引起誤會致歉
政情
6小時前
旺角通達食店宣布結業！30年老字號 花園街店告別食客 網民不捨飄香咖哩辣魚蛋
旺角通達食店宣布結業！30年老字號 花園街店告別食客 網民不捨飄香咖哩辣魚蛋
飲食
8小時前
勝和前「坐館」被摑內情曝光 獄中欠同門「紋身忠」過百萬賭債
突發
7小時前
02:30
42歲內地媽懷孕34周闖關來港讀碩士 小紅書分享生仔攻略：BB出生即享永居 陸偉雄：或涉虛假陳述
社會
10小時前
海南一名醫生擅替血癌病人拔牙致死。iStock示意圖
血癌病人未簽同意書 海南實習醫生擅替剝牙致流血不止身亡
即時中國
12小時前
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
2026-06-05 18:49 HKT
00:21
大埔地盤工懸掛吊斗下 工友抹冷汗：哎呀 差啲冇命
突發
8小時前
TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 6月15日起9點半播旅遊節目《走過歷史大地》
TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 6月15日起9點半播旅遊節目《走過歷史大地》
影視圈
5小時前
龔嘉欣捲《金枝慾孽貳》耍大牌風波 反擊梁嘉琪伍詠薇爆料：唔想為第二個電視台節目宣傳
09:12
龔嘉欣捲《金枝慾孽貳》耍大牌風波 反擊梁嘉琪伍詠薇爆料：唔想為第二個電視台節目宣傳
影視圈
6小時前
「環球資產」Global Asset昨日在高濱馬場勝出千八米三歲處女馬賽。
馬場浮世繪│應總愛駒復出贏馬
馬圈快訊
8小時前