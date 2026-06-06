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劉洋因《公益金》撞期無緣捧場譚輝智羅啟豪 認想登紅館自知唔夠歌下半年會努力創作

影視圈
更新時間：21:15 2026-06-06 HKT
發佈時間：21:15 2026-06-06 HKT

劉洋今日（6日）到灣仔會展為「香港潮州節」演出，他現場演唱當年參加《中年好聲音》比賽時，自己第一首唱的廣東歌，所以現在再唱對他來說沒有太大難度。這次也是劉洋首次在會展這個場地演出，他希望自己能多些現場演出的機會，除了吸收更多經驗外，更可以見到更多歌迷朋友。

劉洋受家駒影響愛創作

《中年好聲音》成員譚輝智和羅啟豪今晚於紅館舉行演唱會，原定劉洋想去捧場，但因為他要為《萬眾同心公益金》演出撞時間而去不到。問他是否也想踏上紅館舞台開個人演唱會？劉洋直指，有哪位歌手不想自己能在紅館開個人演唱會，他也當然很想。不過，他也自知暫時不夠歌，一定要先儲多些歌，希望完成《花影夢》的演出後，下半年可以有時間繼續製作幾首新歌。他稱18歲時是樂隊出身，受到黃家駒的影響，一直希望像他一樣創作自己的歌，後來自己就越寫越多歌，現在已經儲了幾十首作品，只是未有時間做後期及混音，他希望下半年可以專注製作新歌。

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