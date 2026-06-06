流行都市丨化妝環節惹熱議！「粗暴上妝」掀網民兩極反應：做緊錯誤示範？ 女模狂滮眼水表現獲讚

TVB節目《流行都市》一直為觀眾提供最新潮流與生活資訊，然而日前播出的一集，由星級化妝師Felix為模特兒Christie示範時下流行夏日妝容的環節，卻意外在社交平台Threads上引發極大迴響。模特兒完妝後的「破格」效果與化妝過程，不但成為網民熱話，更掀起兩極化的熱烈討論。

星級化妝師動作被網民嫌粗魯

節目中，Felix的化妝手法成為了網民關注的焦點。有不少觀眾質疑其動作略嫌粗魯，指出他多次大力按壓導致模特兒面容扭曲，甚至用眼影掃頻頻插向對方眼角位置，令Christie一度流出眼水；更有眼利網民發現化妝掃疑因用力過猛而當場「甩毛」。在妝容效果上，這批網民毫不留情地狠批妝感「污糟」、技術彷彿停留在廿年前，有人誇張地形容妝容「娘到似紙紮」、「似驅鬼」甚至是「萬聖節專用」。他們對於將眼影當胭脂直接掃上太陽穴的「死亡芭比粉」效果、畫出界如「吃完辣油」的唇妝表示難以理解，並對過程中模特兒的專業表現大為讚賞。

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時間不足令星級化妝師發揮？

然而，網上的討論並非一面倒負評，亦有另一派網民與節目主持持相同意見，紛紛留言力撐。節目中主持人彭慧中與姚嘉妮在旁不斷大讚妝容「好靚」、「好青春」，部分網民亦認同這次的妝容極具前衛感，認為可能是化妝品的問題，指大膽的用色正好契合夏日的活力主題，在鏡頭前呈現出強烈的視覺衝擊。同時，也有不少人為星級化妝師Felix平反，認為電視節目拍攝時間緊迫，或許是礙於時間不足，導致他未能好好發揮真實水準才出現反效果。

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模特兒照鏡半秒即讚妝容好看

除了對妝容的討論，模特兒Christie的表現則獲得了網民的一致高度讚賞。雖然她在完妝後拿起鏡子僅照了半秒，未及正眼細看便火速表示：「哇，好鍾意呀」，但網民紛紛大讚她由始至終都保持著從容不迫的甜美笑容，面對突發狀況依然處變不驚，展現出極高的EQ與專業精神。無論評價是好是壞，這次的化妝示範無疑成功製造了極大話題，更有網民驚訝，原來下午時段播出的《流行都市》也有很多年輕觀眾收看。

73歲李家仁醫生現身《流行都市》 ？