陳奕迅女兒陳康堤首晒與黃澤林拍拖片 甜嗌「Birthday King」狂放粉紅泡泡 賀網球一哥男友生日

「歌神」陳奕迅（Eason）與徐濠縈的21歲女兒陳康堤（Constance），自今年4月大方認愛香港網球一哥黃澤林（Coleman）後，戀情一直備受關注。近日，陳康堤罕有地在Instagram的限時動態上，首度公開與男友的甜蜜影片與合照，賀男友22歲生日。二人高調「放閃」的舉動，閃盲一眾網民，並紛紛留言大讚小倆口非常甜蜜，為他們送上祝福。

陳康堤愛相隨支持黃澤林比賽

陳康堤與黃澤林的戀情於今年2月曝光，至4月正式承認拍拖。沉浸在愛河中的陳康堤，愛得非常投入，早前在香港忙完《拉闊音樂會》後，隨即化身「跟得女友」，與爸爸陳奕迅一同飛往法國，現場支持黃澤林出戰法網賽事，可見黃澤林早已融入家中，並獲得Eason的支持。而黃澤林近日轉戰英國伯明罕挑戰賽，雖然最終16強止步，雖然未知女友陳康堤是否繼續愛相隨，但由陳康堤今日（6日）在IG分享甜蜜點滴，可見二人熱戀期仍未完。

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陳康堤賀男友22歲生日甜到漏

在陳康堤分享的其中一則限時動態中，她為剛迎來22歲生日的黃澤林送上祝福，稱呼對方為「22nd birthday king」，並附上一張兩人臉貼臉的自拍合照，黃澤林頭上更被P上可愛的皇冠圖案。另一段影片中，陳康堤拿著手機對鏡自拍，而黃澤林則在她身後望向窗外，隨後轉頭對著鏡頭展露燦爛笑容，陳康堤更寫下「to more days like these twin love ya」，情侶間的甜蜜互動羨煞旁人，也讓外界看見他們穩定又溫馨的感情生活。

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