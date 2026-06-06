高鈞賢為1歲半囡囡豪擲千萬買九龍塘樓 黃長興分享子女入學心得 : 最重要都是面試

高鈞賢和黃長興今日（6日）到灣仔會展為第五屆「香港潮州節」演唱。二人同是2005年《香港先生》，參選完《香港先生》後雖然合作不多，但一直保持良好友誼關係，直至去年於抖音平台演出了一個綜藝騷，二人與沈震軒及梁競徽組成「好犀利」男團一起演出。黃長興稱，過往自己一直是演戲為主，唱歌經驗不多，今日唱歌時沒有忘記歌詞，所以給自己80分。

高鈞賢不介意「幸福肥」

高鈞賢現主力在內地發展，一個月前於深圳開了一間咖啡清吧，他透露，因為還有自己品牌的服裝，咖啡清吧內還有舞台可以讓他做直播帶貨，其實他不是靠一杯杯咖啡去賺錢，只希望能夠聚到更多人一起多作交流和賺取合作項目。高鈞賢坦言承認，為一歲半女兒高子琳（Liona）日後入學着想，去年尾在九龍塘豪擲二千二百萬置業，並感到該單位連車位價錢好抵，主要是為好校網，自己駕車回內地也很方便，早前高鈞賢被網民取笑他發福，他也感到正常，因他之前一直忙於直播和開餐廳，的確肥了10磅，不過他慶幸自己最後才肥上面，所以都不太察覺，現在已不是香港先生，已經是爸爸了，但其實再鍛鍊應該可以保持到。高鈞賢組了一支明星籃球隊，女兒聞其隊歌響起即時會起舞扭動十分可愛，高鈞賢笑言：「女兒出生直到現在我都沒一天離開過她，以前遇上長期離開的工作都推掉，每天都是伴着女兒，所以我喜愛的音樂和籃球，女兒都會喜歡，而她真的很有音樂細胞。」

黃長興與兒子齊學中文

黃長興三個孩子全部都不是讀國際學校，高鈞賢稱，這方面要向黃長興求教，希望女兒可以做黃長興仔女的學妹，望透過黃長興的「光環」能入讀心儀學校，黃長興表示，其實入學最重要都是面試那一關，更溫馨提示:「你或你太太會好辛苦，我可以分享面試經驗，不過我覺得小朋友是什麼性格就入讀什麼學校。」黃長興說現在兒子的中文比自己好，但這正好可讓他跟兒子一同學習中文，有時黃長興反問兒子，從而令兒子增加興趣去思考及真正學懂。