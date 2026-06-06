王浩信北上開演唱會狂剝衫露肉 透視裝加桃紅浴袍油膩感濃 網民驚訝視帝要袒胸露乳

視帝王浩信自2023年與TVB轉換合約形式後，隨即長駐內地發展，近日他於廣州舉行個人演唱會，他不僅請來好友胡杏兒擔任嘉賓，更在舞台造型上作出極大膽的嘗試。然而，這一系列突破自我的性感歌衫，卻意外地在網上引起討論。部分觀眾認為他為藝術犧牲，大方展露苦練多時的健碩身材，但更多網民則狠批其造型「油膩感極重」，質疑視帝要賣弄身材來博取眼球。

王浩信透視「戰衣」大晒健碩胸肌

王浩信在演唱會上，以多套突破性的服裝挑戰觀眾的視覺神經。從近乎全透視的上衣，到野性十足、背部飾有紅色脊椎骨裝飾的黑色皮衣，再到僅以一條腰帶固定的深V開胸古裝，每一套都將他結實的胸肌、腹肌及麒麟臂展露無遺。其中一套黑色恤衫，鈕扣幾乎全開至腰間，另一套桃紅色的絲質浴袍造型，更讓不少觀眾感到詫異，認為此舉過於隨性，與演唱會的正式感格格不入。

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網民批王浩信油膩兼衣衫不整

王浩信演唱會的相片和影片在網上火速流傳後，惹來不少負評。大批網民對王浩信的造型表示無法理解，留言直指：「啲衫咁嘅？」、「完全不知道做乜」。尤其當他穿上開胸古裝與粵劇花旦合唱時，違和感更讓網民不解：「唱大戲，點解要低胸？」、「信號王件衫著到好似啲鹹濕書生咁」。許多評論認為，作為一位備受肯定的視帝，王浩信的實力早已無須透過譁眾取寵的服裝來證明。網民紛紛慨嘆：「他現在已經混到要靠這樣穿衣服吸引觀眾了嗎？」王浩信在演唱會的大膽造型，未能成功轉化為舞台魅力，反而被貼上了「油膩」、「衣衫不整」的負面標籤。

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