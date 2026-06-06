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鍾麗淇15歲患罕見病長女近況曝光 挑戰水上滑梯笑容融化網民 不良於行泳池浸水消暑

影視圈
更新時間：18:54 2026-06-06 HKT
發佈時間：18:54 2026-06-06 HKT

49歲的鍾麗淇，近日與老公及兩名女兒，到三亞的水上樂園嬉水消暑，而好姊妹周家蔚、梁靖琪與兩名囝囝亦有同行。旅程中，最引人注目的，莫過於鍾麗淇15歲的大女兒Isabella。Isabella雖然行動不便，但在媽媽全天候照顧下，她在水上樂園中玩得十分高興，展現出純真笑容，不僅融化了在場每一個人的心，更再次見證了這個家庭如何用愛創造生命的奇蹟。

醫生曾指鍾麗淇長女活不過2歲 

鍾麗淇的大女兒Isabella自6個月大，便被診斷出患有極為罕見的「四號染色體缺損綜合症」，會導致患者出現嚴重發育遲緩和行動能力障礙。醫生曾預言，Isabella可能無法活過兩歲。然而，15年過去了，Isabella展現出頑強的生命力。雖然Isabella需要坐輪椅出入，但她在父母的扶持下，也能玩到水上樂園的多個項目，除了親手摸到海豚，又與媽媽鍾麗淇一起玩水上滑梯，兩母女坐在水泡上，Isabella從後用腳夾著媽媽，鍾麗淇囡囡Isabella更是全程掛著笑容，畫面十分治癒。

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鍾麗淇閨蜜幫忙照顧幼女

鍾麗淇與老公睇住身有殘障的長女，而好閨蜜周家蔚與梁靖琪，就幫忙照顧鍾麗淇的幼女Michela，小女孩除了開心地同海豚合照，她與梁靖琪的兩個囝囝也十分友好，三名年紀接近的小朋友，在巨大的粉紅鶴造型浮床上玩得不亦樂乎，盡顯童真。而在另一張泳池合照中，媽媽們抱著各自的孩子，在水中暢泳，共度溫馨時光。

鍾麗淇幼女主動擁抱殘障姊

在鍾麗淇的家庭中，最讓人感動的，莫過於Isabella與妹妹Michela之間深厚的姊妹情。鍾麗淇曾分享，妹妹Michela彷彿是上天派給姊姊的小天使，她不僅不會因為姊姊的特殊而有所隔閡，反而充滿了同理心與愛，經常主動擁抱、照顧姊姊。鍾麗淇曾感性地說：「我真的很幸運，能在我生命中擁有這兩個美麗的靈魂。Michela不僅啟發和引領Isabella，同時還令爸爸媽媽有所領悟。」這份純粹的手足之情，無疑是Isabella成長路上最強大的後盾。 

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