李昭南不幸「食波餅」眼角紅腫 帶「螢花」應援物赴美睇世界盃 Kathy仔力撐未來老爺夏雨「好Nice」

ViuTV節目《足球女將2》中「螢花足球隊」成員Kathy仔（王頌茵）、Wingki、Rose及Tong Ming等今日（6日）到將軍澳出席足球活動，會上揭曉蒙面鋼門就是有「香港鋼門」之稱的葉鴻輝，而螢花隊員亦逐一射門，期間Loklam射波被撲救後，足球省到主持李昭南，事後李昭南左眼角位微腫，她拿著冰袋敷受傷位置。

李昭南帶定空篋買紀念品

李昭南與Kathy仔一起受訪，提到李昭南剛才食波餅，她笑言與「螢花」一直共同進退，亦經歷很多，包括淋雨和食波餅，她明天將起程到美國報道世界盃，她興奮指帶定「螢花」應援物，就像帶了整隊入場一樣。李昭南透露今次將會到當地約一個月，期間最少會觀看三場賽事，當中包括自己喜歡日本隊、英格蘭及葡萄牙，笑言若看到日本球星，希望能叫他們鼓勵「螢花」及跟他們說香港有很多人有看《足球小將》。李昭南又笑言由於有太多人叫她買紀念品，所以將會帶定一個空篋去搜羅，因去美國後的工作由同事頂上，所以要報答他們。

Kathy仔同黃奕晨睇波零拗撬

對於李昭南可到美國觀看世界盃賽事，Kathy仔坦言覺得羨慕，又坦言有想過買飛入場，但發現原來好難買。她又指自己2018年入行，今年經歷第3次世界盃，又謂會約同事一起去睇波，問到與男友黃奕晨睇波時，會否會因支持不同的球隊有拗撬？她笑言自己很善良，跟男友也沒有特定支持哪一隊，所以不會有這種情況發生。另外，提到未來老爺夏雨早前捲入楊思琦被欺凌的風波，Kathy仔謂不清楚事件，問到男友爸爸是否很和善，她說：「其實同我細個睇電視一樣，好Nice！」