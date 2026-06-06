TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 周一晚9點半播洪永城黃翠如《走過歷史大地》

陪伴無數香港人成長的TVB黃金時段「三線劇」，在維持約40年後迎來歷史性巨變！過去由80年代開始，晚上8點播處境劇、8點半及9點半連播兩套長劇，是大家慣以為常的鐵三角排陣，但TVB於《2026 TVB年中節目巡禮》中宣布變革，正式取消9點半時段的劇集，改由自製重點綜藝頂上，打頭陣的是黃翠如、洪永城合作的《走過歷史大地》。這項新調動徹底打破了黃金時段連播三劇的傳統，宣告「1套處境劇+2套長劇」的標配正式走入歷史，黃金時段將全面轉向自製長劇加上重點綜藝與生活資訊節目的新模式。

周一起9點半播《走過歷史大地》

翻查80年代開始的無綫電視翡翠台節目表，最初在晚上8點播出的處境劇是《香港81》，此時段45年來播出多部經典處境劇（TVB曾一度將處境劇時段改至晚上10點及其他時段播出），而現時《愛回家之開心速遞》仍穩佔8點檔，至於7月該劇大結局後的新處境劇安排，亦成為大眾關注焦點。晚上8點半（早年一度改為8點播長劇）的正劇時段，曾播出1983年黃日華版本的《射鵰英雄傳》、《公主嫁到》、《法證先鋒》系列、《新聞女王》系列等；晚上9點半（早年一度改為9點播長劇）則曾播出《金枝慾孽》、《使徒行者》、《踩過界II》、《金式森林》等，近年通常被安排播映外購劇。最新公布將頂上9點半播映檔的節目，是於6月15日（周一）首播的電視史上首個融合「真人與AI」的旅遊資訊綜藝節目《走過歷史大地》。節目由相隔7年再度合作的黃金搭檔洪永城與黃翠如主持，一連10集、橫跨兩周，緊接外購劇《成何體統》後播出。兩位主持將帶領觀眾走訪埃及開羅、樂蜀、阿斯旺，意大利羅馬，英國倫敦及法國巴黎等歷史大地。新排陣實施後，晚上8點繼續播放經典處境劇（如《愛·回家》系列），8點半則集中火力播放精選的港產劇集或合拍劇集，9點半至10點則改播最強自製綜藝，引領觀眾適應全新的晚間收視習慣。

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外購劇收視未見起色

TVB決心告別維持多年的「三線劇」文化，主因在於近年9點半外購劇收視疲弱。隨著本地製作萎縮，TVB 自2021年起大幅在該時段播放外購內地配音劇，2026年更增至至少6套，包括《宿敵契約》、《歡樂茶飯》、《機智女法醫2》、《大生意人》、《成何體統》和《女法醫解密》。由於外購劇多非首播，觀眾看電視的意欲大減，雖然2018年《延禧攻略》曾創下31點收視奇蹟，但此後外購劇收視未能再創驚喜。為此，TVB決定收回時段，將資源重新集中於自家製作的優質品牌節目，以重奪收視主導權。

《走過歷史大地》結合AI技術

作為變陣先鋒的《走過歷史大地》亮點十足，節目組特別與企業傳訊部品牌傳播科 CID合作，結合AI技術與實地拍攝重塑震撼的歷史大型現場。兩位主持得以跨越時空，與法老王、拿破崙、邱吉爾等歷史偉人零距離接觸，甚至親歷二戰與巴黎鐵塔興建。CID助理製作經理吳子峯表示，團隊自今年2月起花了數個月全力製作，而洪永城與黃翠如有趣打鬧、創意十足的生動配音正是節目靈魂，令AI場景與人物更具溫度，真正讓歷史活了起來。

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