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爆谷一周｜阿Dee視ERROR為強大後盾 Alton Lokman唔擔心MIRROR去留

影視圈
更新時間：15:47 2026-06-06 HKT
發佈時間：15:47 2026-06-06 HKT

ViuTV全新一季《爆谷一周》載譽歸來，明晚播出的一集邀請到ViuTV新劇《喜劇開場》導演羅耀輝，以及三位主演楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、何啟華（Dee）擔任嘉賓。本劇改編自同名日劇，被問到如何重新演繹港版時，Lokman透露大約在開拍前一星期，他就決定不要太執着於追求原著的還原度，反而當成一個全新角色去演，希望帶給觀眾更多趣味。

阿Dee「利用」三人友誼

Alton坦言雖然香港人自小已接觸不少日本文化，習慣了日文的表達方式，但當相同的台詞改以廣東話演繹時，就會顯得有些突兀不自然，為此他與Lokman、Dee以及幕後團隊亦進行過多次溝通。至於阿Dee則笑言，今次要好好「利用」他們三人之間的友誼，將三人由出道前認識至今的種種經歷，以及多年培養的默契和感情融入角色中，令角色更加立體。

Alton認為MIRROR成員各有專長

劇中Lokman、Alton和阿Dee組成的劇團「紅白藍」面臨解散，談到現實中有否想過各自的組合，日後會有解散的一天？阿Dee即回應：「我哋（ERROR）day one都係四個人獨立咁出現，再組成一隊，所以究竟最後係解散定繼續一齊，都係四個人嘅意見，唔係我一個人可以控制到。每個人成長去到唔同階段，都有唔同需要同追求，當然我相信我哋都好珍惜呢個團隊。我會諗ERROR係我一個強大嘅後盾，但後盾唔係去到最緊要嘅時刻都唔會用，因為佢永遠擺喺背後。」Alton就認為MIRROR每位成員各有專長，因此在不同領域都有所發展，不過大家亦會不時投入團隊工作。面對大眾對組合去留的關注，他說：「我地就算依家好多時候都自己做自己嘢，咁點解要好刻意去擔心之後呢？不如處理咗呢一刻眼前嘅嘢先。」身旁的Lokman亦表示同意。

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