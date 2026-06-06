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《愛回家》大結局前派終極彩蛋？ 「龔水CP」呂慧儀暗示「有喜」 網民：最完美結局

影視圈
更新時間：13:00 2026-06-06 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-06 HKT

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》自從宣布將於今年7月告一段落後，網民不時發文細數劇集的經典場面與故事人物，與及劇中各對CP組合發展，隨着停播的日子越來越逼近，熱烈預測熊家與尋寶圖眾人的最終結局。劇組近日作最後衝刺，炮製爆笑場口，結果被網民洗版大讚：「其實愛回家要咁樣先好睇！」

「龔水CP」有突發有消息公佈

在眾多CP中，「龔燁」張景淳與「熊若水」呂慧儀向來甚受觀眾喜愛，日前二人上演甜度爆表「龍鬚糖之吻」，瞬間被網民洗版。TVB昨日（5 日）在官方IG推出「你最期待嘅《愛‧回家之開心速遞》劇情發展…」系列，打頭炮的是極為入屋的「龔水CP」，片段標題則為「突發！若水有消息公佈？！」此預告一出，隨即引爆網民熱烈討論。

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「熊若水」呂慧儀開心地喪食貢丸

片段開始，「龔燁」張景淳回家時，發現疑似發福的「熊若水」呂慧儀開心地喪食貢丸，之後「根叔」劉丹入鏡指二妹最近胃口大開，「龔燁」張景淳則賣口乖指老婆點樣都咁靚。三人一輪閒聊後，「熊若水」呂慧儀佻皮又開心地拿出公文袋笑咪咪地說：「今日有啲嘢仲靚呀」、「我同你哋兩個分享吖。」說畢即從公文袋中拿出一張紙，「根叔」劉丹及「龔燁」張景淳看到後隨即露出極度驚喜又驚訝的表情！片段最後，「龔燁」張景淳以VO 問網民：「你覺得Wifey 公布咗啲咩消息令我哋咁開心呢？」大批粉絲馬上「神探」上身，估計這份「大消息」絕對是暗示「龔水有喜」！不少網民激動留言，表示超級期待能在劇集大結局前，見證「龔丸」的誕生，讓「龔水CP」的故事畫上一個最完美、最幸福的句號。

「龍鬚糖之吻」為這次懷孕喜訊埋下伏筆

「龔燁」張景淳與「熊若水」呂慧儀的「生仔之路」先後經歷了不少鋪墊與波折，但奈何一直未有「聲氣」，試過在2022年第1708集中，夫婦二人曾臨危受命幫大客照顧兒子「Anson」，體驗過一日「未來湊仔生活」，當時已被笑指要先考牌才能當父母，其後在2023年，劇情曾講述兩人決定嘗試進行試管嬰兒療程，但「龔燁」張景淳卻在買飲品時意外跌倒受傷導致短暫失憶，令造人計劃一度擱置。直到今年6月初，「龔燁」張景淳無預警被接龍集團開除並轉行拉龍鬚糖，兩公婆經歷失業兼無家可歸的打擊後上演了超甜的「龍鬚糖之吻」，感情再度升溫，也為這次懷孕喜訊埋下伏筆。

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