Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛回家丨「龔水」大結局前派終極彩蛋 呂慧儀狂食貢丸暗示「有喜」網民大讚：最完美結局

影視圈
更新時間：13:00 2026-06-06 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-06 HKT

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》自從宣布將於今年7月告一段落後，網民不時發文細數劇集的經典場面與故事人物，與及劇中各對CP組合發展，隨着停播的日子越來越逼近，熱烈預測熊家與尋寶圖眾人的最終結局。劇組近日作最後衝刺，炮製爆笑場口，結果被網民洗版大讚：「其實愛回家要咁樣先好睇！」

「龔水CP」有突發有消息公佈

在眾多CP中，「龔燁」張景淳與「熊若水」呂慧儀向來甚受觀眾喜愛，日前二人上演甜度爆表「龍鬚糖之吻」，瞬間被網民洗版。TVB昨日（5 日）在官方IG推出「你最期待嘅《愛‧回家之開心速遞》劇情發展…」系列，打頭炮的是極為入屋的「龔水CP」，片段標題則為「突發！若水有消息公佈？！」此預告一出，隨即引爆網民熱烈討論。

相關閱讀：愛回家丨張景淳呂慧儀世紀之吻！龔燁、熊若水咀嘴花絮甜到漏 徵民意決定CP結局

「熊若水」呂慧儀開心地喪食貢丸

片段開始，「龔燁」張景淳回家時，發現疑似發福的「熊若水」呂慧儀開心地喪食貢丸，之後「根叔」劉丹入鏡指二妹最近胃口大開，「龔燁」張景淳則賣口乖指老婆點樣都咁靚。三人一輪閒聊後，「熊若水」呂慧儀佻皮又開心地拿出公文袋笑咪咪地說：「今日有啲嘢仲靚呀」、「我同你哋兩個分享吖。」說畢即從公文袋中拿出一張紙，「根叔」劉丹及「龔燁」張景淳看到後隨即露出極度驚喜又驚訝的表情！片段最後，「龔燁」張景淳以VO 問網民：「你覺得Wifey 公布咗啲咩消息令我哋咁開心呢？」大批粉絲馬上「神探」上身，估計這份「大消息」絕對是暗示「龔水有喜」！不少網民激動留言，表示超級期待能在劇集大結局前，見證「龔丸」的誕生，讓「龔水CP」的故事畫上一個最完美、最幸福的句號。

「龍鬚糖之吻」為這次懷孕喜訊埋下伏筆

「龔燁」張景淳與「熊若水」呂慧儀的「生仔之路」先後經歷了不少鋪墊與波折，但奈何一直未有「聲氣」，試過在2022年第1708集中，夫婦二人曾臨危受命幫大客照顧兒子「Anson」，體驗過一日「未來湊仔生活」，當時已被笑指要先考牌才能當父母，其後在2023年，劇情曾講述兩人決定嘗試進行試管嬰兒療程，但「龔燁」張景淳卻在買飲品時意外跌倒受傷導致短暫失憶，令造人計劃一度擱置。直到今年6月初，「龔燁」張景淳無預警被接龍集團開除並轉行拉龍鬚糖，兩公婆經歷失業兼無家可歸的打擊後上演了超甜的「龍鬚糖之吻」，感情再度升溫，也為這次懷孕喜訊埋下伏筆。

相關閱讀：呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色

最Hit
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
19小時前
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
22小時前
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
20小時前
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
社會
15小時前
01:05
尖沙咀34歲女途人疑遭的士撞飛30米 送院搶救不治 69歲男司機被捕
突發
10小時前
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
影視圈
19小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
2026-06-05 07:45 HKT
青衣長發邨換升降機鋼門 7旬翁偷走新門入屋切割 鋸聲大作保安揭發
青衣長發邨換升降機鋼門 7旬翁偷走新門入屋切割 鋸聲大作保安揭發
突發
3小時前
張家輝罕爆追關詠荷全靠一男星慫恿 被爆追求細節：我唔敢開口點算 首揭女兒想當作家遭母阻止
張家輝罕爆追關詠荷全靠一男星慫恿  被爆追求細節：我唔敢開口點算  首揭女兒想當作家遭母阻止
影視圈
5小時前
慎入｜澳洲破獲10萬隻總值逾百萬港元蟑螂 其中一款為高風險入侵物種
慎入｜澳洲破獲10萬隻總值逾百萬港元蟑螂 其中一款為高風險入侵物種
即時國際
1小時前