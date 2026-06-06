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李盛林牧師今日安息禮 阿Mo李啟言預錄影片訣別慈父 So Ching未見現身

影視圈
更新時間：13:14 2026-06-06 HKT
發佈時間：13:14 2026-06-06 HKT

阿Mo李啟言父親李盛林牧師於今年4月25日離世，今日（6日）於聖公會聖安德烈堂舉行安息禮拜，聚會開始前一小時已有多達50位公眾人士到場致意。教堂門外擺放九個花牌，其中包括由MakerVille送呈、寫上「永遠安息主懷（Rest in God's eternal peace）」的花牌。安息禮拜接待處放置李盛林牧師遺像及白色蠟燭，並有簽名簿供來賓留名。

李啟言則會以錄影片段訣別慈父

教堂內放置李盛林牧師遺像，及以李師母為首，與李啟言在內子女送呈花牌。安息禮拜開始前，教堂內播放李牧師生前相片剪輯成片段，包括成長舊照及全家合照。安息禮禮序所示程序中，李盛林牧師生三位子女將就生平略述〈家庭篇〉進行分享，長女李嘉欣女士及長子李啟旻醫生將會親身到場，李啟言則會以錄影片段分享。 立法會福利事務委員會主席管浩鳴牧師於十時十六分到場致意。

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長子李啟旻手捧父親遺像緊隨靈柩

安息禮拜結束後，Mo爸李盛林的靈柩從正門移離教堂登上靈車，長子李啟旻醫生神情哀傷、手捧父親遺像緊隨靈柩，在旁的長女李嘉欣情緒仍然激動，雙眼通紅哭成淚人，戴上口罩的李師母則在後低頭前行。李牧師靈柩運上靈車，並由師母與子女隨車陪同下，移送和合石火葬場火化。安息禮拜結束後，財政司司長陳茂波、管浩鳴議員等來賓陸續離場，聚會前後均未見前COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）身影。

阿Mo李啟言哥哥繼承爸爸的遺志

李盛林牧師離世後，阿Mo李啟言的哥哥Derek繼承爸爸的遺志，繼續發表代禱信更新阿Mo的康復進展。哥哥Derek曾表示阿Mo李啟言因爸爸離世影響身心要取消治療，需要安躺在床休息及不斷攝取運動飲品以維持體力。他又稱父親離開後，家裡的空氣雖然變得很不一樣，但大家肩上的使命卻更清晰了：「看著阿Mo每一天的堅持，我們常想起父親在世時，那如同「一粒麥子」的身影。這段日子，我們同心跪在床邊禱告、與醫療團隊溝通、在夜深人靜時彼此傳遞短訊安慰扶持，內心湧現的是一種前所未有的感恩及與家人之間更深的連結。」

哥哥Derek繼續陪伴弟弟走康復之路

哥哥Derek還說：「我們承接的不僅是照顧弟弟的責任，更是承接了爸爸那份對神、對人無私的愛。我們不覺得這是重擔，反而是一份榮耀的祝福。爸爸，謝謝你。謝謝您用您的生命示範了甚麼是『結出許多子粒』。我們會帶著這份豐盛的愛，繼續陪伴弟弟走這段康復之路。你的愛，正在我們和阿 Mo 的生命裡，繼續發芽、成長，直到看見那滿溢的收成。」

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