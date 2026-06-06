Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李盛林牧師今日安息禮 阿Mo李啟言預錄影片訣別慈父 MakerVille送花牌致意

影視圈
更新時間：10:36 2026-06-06 HKT
發佈時間：10:36 2026-06-06 HKT

阿Mo李啟言父親李盛林牧師於今年4月25日離世，今日（6日）於聖公會聖安德烈堂舉行安息禮拜，聚會開始前一小時已有多達50位公眾人士到場致意。教堂門外擺放九個花牌，其中包括由MakerVille送呈、寫上「永遠安息主懷（Rest in God's eternal peace）」的花牌。安息禮拜接待處放置李盛林牧師遺像及白色蠟燭，並有簽名簿供來賓留名。

李啟言則會以錄影片段訣別慈父

教堂內放置李盛林牧師遺像，及以李師母為首，與李啟言在內子女送呈花牌。安息禮拜開始前，教堂內播放李牧師生前相片剪輯成片段，包括成長舊照及全家合照。安息禮禮序所示程序中，李盛林牧師生三位子女將就生平略述〈家庭篇〉進行分享，長女李嘉欣女士及長子李啟旻醫生將會親身到場，李啟言則會以錄影片段分享。 立法會福利事務委員會主席管浩鳴牧師於十時十六分到場致意。

相關閱讀：阿Mo李啟言父親李盛林牧師病逝 日前身體不適嘔吐發燒 代禱信透露疑有心血管問題

阿Mo李啟言哥哥繼承爸爸的遺志

李盛林牧師離世後，阿Mo李啟言的哥哥Derek繼承爸爸的遺志，繼續發表代禱信更新阿Mo的康復進展。哥哥Derek曾表示阿Mo李啟言因爸爸離世影響身心要取消治療，需要安躺在床休息及不斷攝取運動飲品以維持體力。他又稱父親離開後，家裡的空氣雖然變得很不一樣，但大家肩上的使命卻更清晰了：「看著阿Mo每一天的堅持，我們常想起父親在世時，那如同「一粒麥子」的身影。這段日子，我們同心跪在床邊禱告、與醫療團隊溝通、在夜深人靜時彼此傳遞短訊安慰扶持，內心湧現的是一種前所未有的感恩及與家人之間更深的連結。」

哥哥Derek繼續陪伴弟弟走康復之路

哥哥Derek還說：「我們承接的不僅是照顧弟弟的責任，更是承接了爸爸那份對神、對人無私的愛。我們不覺得這是重擔，反而是一份榮耀的祝福。爸爸，謝謝你。謝謝您用您的生命示範了甚麼是『結出許多子粒』。我們會帶著這份豐盛的愛，繼續陪伴弟弟走這段康復之路。你的愛，正在我們和阿 Mo 的生命裡，繼續發芽、成長，直到看見那滿溢的收成。」

相關閱讀：阿Mo李啟言喪父陷哀傷爆體力透支 暫停復健要安躺休息 哥哥發信吐心聲承諾接棒伴弟同行

最Hit
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
16小時前
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
19小時前
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
社會
12小時前
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
17小時前
尖沙咀34歲女途人疑遭的士撞飛30米 送院搶救不治 69歲男司機被捕
突發
7小時前
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
影視圈
16小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
2026-06-05 07:45 HKT
慎入｜澳洲破獲10萬隻總值逾百萬港元蟑螂 其中一款為高風險入侵物種
即時國際
6小時前
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
01:01
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
突發
13小時前
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
時事熱話
22小時前