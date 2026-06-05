劉洋練歌凶狠訓話 曾狠批曹越唱功「似劏雞」：勸凌晨勿再傳片段以免影響狀態

劉洋和曹越今日一起到銅鑼灣為歌曲《我不好》拍攝父親節合唱版MV，劉洋即場拿起結他伴奏。曹越指出，由於她這首新歌《我不好》在新城國語力排行榜，獲得第三位好成績，所以臨近父親節聯想起，自己與劉洋的爸爸也不在香港，加上比賽時已將劉洋當作是哥哥，因為長兄為父，便想到一起製作父親節合唱版本，她開心表示，自己的爸爸也在歌曲最後部份聲演。

劉洋比賽時兇狠訓話

劉洋指出，在《中年好聲音3》五人團隊賽時，為了將比賽歌曲《我的歌聲裡》唱好，因而十分緊張，由於自己是隊長身份，練歌時覺得唱得不好，便會有一些凶狠說話，在旁的曹越即說：「當時我要唱高兩個Key，他說我唱得就像劏雞一樣！」

劉洋讚曹越進取認真

劉洋續指，加上當時自己要在深圳酒吧工作，每每也要到凌晨才收工，但在凌晨時分卻收到曹越傳來的練歌片段，問唱得好不好！劉洋便勸她，已經很夜快點睡覺，否則會影響比賽時的狀態，他說：「從這一點便感覺到曹越是個十分進取，對每件事很認真的人，所以我也要向她學習。」二人表示，真的很想團隊賽五個成員再次演唱《我的歌聲裡》或合作新歌，不過，因身在馬來西亞的何平秋較難安排時間，所以要合作真的有點難度。

父親節劉洋給錢爸爸買靚衫

問到父親節有何安排？曹越表示，將會返回深圳與爸爸飲茅台及打麻雀，之後返回香港工作。劉洋則表示，會致電給爸爸及給爸爸錢讓他買靚衫。問到會否安排驚喜禮物送給爸爸？曹越表示，由於爸爸年紀大擔心身體健康問題，所以會送一些降血脂的健康產品給爸爸，希望爸爸能陪伴自己更長時間。劉洋笑言：「若然要給爸爸驚喜的話，我便買一張機票飛返家中與爸爸吃一餐飯，之後飛返香港工作。」

劉洋首次參演粵劇《花影夢》

由於工作非常忙碌，劉洋笑指，這個驚喜較難達成，因為一個月前已開始努力為將於本月18日演出的粵劇「花影夢」綵排，他說：「因為這次是人生首次參與粵劇演出，所有歌詞對白都是粵語，對我來說真的很難，經這次辛苦排練我的廣東話真的大有進步，之前是0分現在已經覺得是50分了。」