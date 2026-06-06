梁靖琪崖邊大晒驕人上圍 遊意國解放火辣身材 深V高衩紅裙「豪邁一戙」險走光

43歲的梁靖琪（Toby）與圈外人施雋賢（Jonathan）再婚，並誕下兩子，老公轉行投身保險業，晉升高級分區經理，梁靖琪生活越見無憂。近日梁靖琪到意大利南部旅行，在社交平台上載性感美照，火辣程度引發網民熱議。

梁靖琪坐姿豪邁

梁靖琪昨日（5日）在IG公開一張身在意大利名勝波利尼亞諾（Polignano a Mare），坐在崖邊的露台，背後是無敵大海景，畫面唯美。梁靖琪穿上一條紅色深V碎花連身裙，大晒驕人上圍，胸前春光乍洩，身材展露無遺。

而梁靖琪的坐姿同樣吸睛，照片中見到梁靖琪悠閒地坐在椅子上，將一雙修長美腿戙起，由於連身裙的超高衩設計，令梁靖琪白滑的大腿一覽無遺，更險些走光，尺度相當大膽。不少網民對梁靖琪已為兩子之母，身形依然fit爆，表示羨慕：「流鼻血」、「靚腿」、「咁靚得唔得㗎？」

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梁靖琪父親為前TVB高層梁家樹

梁靖琪的父親為前TVB戲劇組製作部總監梁家樹，母親蕭笑鳴（芭姐）則是前藝員部經理，梁靖琪於2004年以四人女子組合「女生宿舍」進軍樂壇，獲得不少關注。梁靖琪之後轉戰劇界，獲得演出機會，曾被質疑因父母而獲得厚待。

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梁靖琪與吳卓羲曾傳緋聞

梁靖琪與有「炒樓王」之稱的黃敏豪於2011年閃婚，其後卻與吳卓羲傳緋聞，梁靖琪在2014年爆出跟黃敏豪已分居八個月，並申請離婚。梁靖琪在2019年嫁細8年的施雋賢，再婚後成幸福人妻，生活美滿。

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