羅啟豪為演唱會操肌練舞娛樂歌迷 唔介意同脂肪Say Bye丨獨家

以羅啟豪（Ramon）新歌《月球上的藍玫瑰》為靈感，歌迷會「豪吧」更舉辦《月球上的藍玫瑰》繪畫比賽，除了香港，更有遠至澳洲、英、美、加拿大等地人士參加，並由他擔任評審工作，得獎及精選畫作在深水埗社企食肆「秀樺廚房」展出。文：鄺芷瑩、圖：羅安強、場地提供：Oystermine

羅啟豪挑選畫作準則要「感動」

入行前羅啟豪從事專業平面設計師，對於挑選畫作準則，他坦言不止要靚，同時要感動到他，最印象深刻傳統繪畫組別冠軍得很主。他說：「佢畫咗個月球，就有個媽媽背面坐喺月球，BB坐喺媽媽肩膀上對住觀眾喊緊！點解會喊緊，意思係一個SEN小朋友如果個心智要好似一個普通小朋友係遙不可及嘅事，但世界上父母都會用好多愛去培養小孩！原來我首歌可以用呢個角度聯想到呢件事。」羅啟豪的歌迷會「豪吧」，十分支持偶像，與秀樺廚房合作炮製特別餐單，應援羅啟豪與譚輝智將於6月6日於紅館舉行《雙聲演唱會2026》。他說：「飲品有粉紅、綠色，係同演唱會海報顏色一樣，菜式方面有炸蠔同帶子，則代表我同輝智。」

羅啟豪享受跳舞

對於六月舉行演唱會，羅啟豪為了今次演出更勤力操肌，身形瘦了不少。他笑說：「我但止想減肥，仲有好多多餘脂肪，係唔介意Say bye！都想練氣，而且想身形大隻啲着衫好睇。每星期會做健身運動兩次，依家食嘢盡量食多啲蛋白質，主要食雞胸同菜。最辛苦係我會唔會偷食零食，但我都有偷下嚟食薯片，不過依家會買一啲有益零食，例如：米餅、吞拿魚餅。」羅啟豪大賣關子笑言在個唱上會騷肌多過以前，除了有個人歌曲外，歌曲方面主題會以80年代歌曲，並會重新編曲，而且有串燒歌，粉絲們聽到會好有回憶。他笑說：「今次跳舞一定有，雖然跳舞唔係我強項，不過我知道好有娛樂性。其實我好享受跳舞，排舞老師知我哋跳舞唔係好叻，為我哋特別設計舞步。」