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莎朗史東爆被痛打胸椎肋骨全數折斷  疑遭家暴有口難言  患乳癌做切除手術遭嫌棄離婚

影視圈
更新時間：21:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-05 HKT

90年代性感女神莎朗史東（Sharon Stone）最近接受Podcast節目《The Person Who Believed In Me》訪問，大爆與第二任丈夫Phil Bronstein的離婚內幕，以及她在10年前疑似遭受家暴的秘辛。

莎朗史東跟二婚夫曾經恩愛

憑藉情慾驚慄片《本能》爆紅的莎朗史東，在戲中性感而強大，但現實中的她卻屢遇感情挫折。她於1998年與新聞集團高層Phil Bronstein結婚，初期二人十分恩愛，並於2000年收養了養子Roan，不過二人最終於2003年分居並申請離婚。

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莎朗史東患乳癌遭嫌棄離婚

但莎朗史東一直未透露婚姻觸礁原因，日前在節目上她就爆出真相，離婚只因當時她面臨乳癌危機，但丈夫卻未能與她共度時艱：「當時其中一個腫瘤比我整個左側乳房還大，醫生來到我家跟我說：『聽着，我們認為你應該做雙側乳房切除術，情況非常糟糕。」起初莎朗史東還不願接受事實，硬撐着說自己無患癌，後來她在醫生勸告下決定接受手術，但丈夫卻為此勃然大怒，更立即想衝出房間。連醫生都忍不住要鬧醒他：「如果我有更多像她（莎朗史東）這樣勇敢的病人，今天就會有更多女性活着，你現在需要坐下來。」莎朗史東亦冷靜道：「做決定的人是我，不是你。」最終莎朗史東決心切除乳房保命，但二人婚姻卻就此結束。

莎朗史東慘被痛打重傷

莎朗史東亦大爆約10年前在家中被人從後襲擊，導致她胸椎肋骨全部骨折，待多年後關節炎發作照X光，才知傷勢如此嚴重。但當主持人問到是誰襲擊她時，她拒絕透露施襲者身份；問到她是否遭受家暴，她說：「我不方便說出來。」

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