鍾景輝離世丨謝君豪為恩師離世心情忐忑又難過 臨終3字遺言超觸動：以King Sir為榜樣

謝君豪今日（5日）在演藝學院為有份演出的29場舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》進行拜神儀式。謝君豪與鍾景輝的師徒關係在業界一直是佳話，謝君豪曾,表示與King Sir非常有緣，兩人不僅是師徒，更是「同月同日生日」的摯友，多年來，兩師徒每逢生日都會相約一同慶祝。

恩師鍾景輝離世謝君豪心情忐忑又難過

談及恩師鍾景輝的離世會否影響演出心情？謝君豪表示，心情忐忑又難過，回心一想，今次演的是喜劇，當中是講對表演，對電影以敬畏的心去做，這跟King Sir的理念一樣，所以會抖擻精神。謝君豪又稱他的第一部演出舞台劇《風流劍客》，是由King Sir導演，也同是這一個台，來到這個後台，感覺世事好奇妙，所以要向他致敬。

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謝君豪從80年代由King Sir教導

謝君豪現在仍感到心情很交集，從80年代自己已由King Sir教導，他是香港的一代宗師，是戲劇、電影和電視界的開拓者，引入外國的新劇種和影視現代的表演方法，對演藝界有莫大影響力，沒有他沒演藝學院，也沒有無綫藝員訓練班，King Sir着實培育出很多知名演員出來，謝君豪坦言：「我真的很難過，但也感恩，這位老師培育我成長，他上堂時經常會說，演員的責任不是演戲是等待，做演員等待多過演戲，但不是在等運到，等待期間要進修自己，他又叫我們要準時，但不是準時到，例如10時到，是10時來到已經進入好狀態隨時演出，之前要準備好所有東西。」謝君豪留意到不少King Sir的門生發表悼文及談其事蹟，令他最感動的是有位演藝學院同學曾問King Sir做了這麼多年戲有何心得，King Sir回他三個字「幾好玩」，謝君豪說：「這三個字很觸動到我，這位大宗師以平易近人的態度去看待自己的工作，又不會玩玩下，很認真地工作。」

謝君豪與同學成立關注群組盡力予以協助

問到會否幫手籌辦喪禮？謝君豪與同學之間成立了一個關注群組，正了解King Sir家人有否需要幫忙，有需要會盡力予以協助，但一切仍等其家屬去安排。問他會否擔心喪禮與自己演出時間相撞？他表示，就算撞時間也會盡量爭取時間出席，若真的與晚上演出時間相撞，他也會上午去出席悼念恩師。因兩人是同一日生日，謝君豪表示最後一次見面就是一齊慶祝，他說：「我掹車邊可以一齊切到蛋糕，當時他精神不錯，影了很多相，好放鬆好寬容，一直知他身體不好，但學生每次問他各自演出如何，他一講戲整個人就生晒，會很記得每個同學演成點，甚至我在內地拍的戲，他原來都有留意到，他會對每個學生有不同見解，是因人施教，他不只將自己奉獻了給學生，更奉獻了給演藝界，我好彩可以學到很多袋落袋，會將他所教導的，再加自己的經驗傳給下一代，這樣才是傳承，會以King Sir為榜樣。」

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