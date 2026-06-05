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Zpot將以小組形式出歌 Teller王偉俊繼續操刀填詞 Bosco關曉隆望與COLLAR師姐合作

影視圈
更新時間：16:45 2026-06-05 HKT
發佈時間：16:45 2026-06-05 HKT

王偉俊（Teller）、男子組合Zpot成員關曉隆（Bosco）及周德誠（Gordon）出席時裝品牌活動，Teller、Bosco及Gordon受訪時透露自去年正式出道後，購買服飾開支大增，Teller因為勤於健身主要買背心解放麒麟臂，Bosco更表示靠買衫減壓：「成份糧用晒嚟買衫，唔食都要買！」Gordon受隊友影響下亦更著重穿搭儀容，置裝費用高達收入四分三！

王偉俊第三首個人新歌「最Teller」

Zpot出道不足一年，已於五月接連推出兩首新歌，兩者均與Teller合唱，Bosco期望今年與COLLAR師姐們有更多合作機會，Zpot今年亦將以小組形式出歌，分拆由不同成員再與Teller合作；Teller表示會負責填詞部分，繼續走最擅長的饒舌風格。個人發展方面，Teller亦透露：「繼《溺愛》之後出第三首歌，係出道以嚟最Teller嘅一首！」Gordon更爆料在今日化妝期間已聽到Demo，大讚：「Teller返嚟喇（Teller is back）！」

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