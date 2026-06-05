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蘇慧倫出道36年奪全能藝人 破天荒挑戰16首經典歌打造神級舞台 白安以《星期八》獲hito唱作歌手

影視圈
更新時間：00:45 2026-06-05 HKT
發佈時間：00:45 2026-06-05 HKT

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫與「創作才女」白安分別於2025年發行睽違已久的全新專輯，回歸樂壇便斬獲豐碩成果！蘇慧倫睽違五年推出《輕重》專輯，在輕重之間以歌曲讓凝固的感情再次流動，並憑藉此作在2026 hito流行音樂獎一舉拿下「hito年度十大華語歌曲」與「hito STAR全能藝人」雙料肯定；而白安則睽違三年帶來《星期八》專輯，以電子音樂為主軸，用輕盈的電聲撫慰大眾的日常波瀾，並以實力奪下「hito唱作歌手」大獎。

蘇慧倫登上2026 hito流行音樂獎舞台

日前蘇慧倫登上2026 hito流行音樂獎舞台，帶來別具意義的特別演出：走進蘇慧倫的時光走廊，從她過往17張專輯中，精挑細選出16首經典曲目一一呈現在點唱機上，這次她也破天荒挑戰自我，精心重新編排出《在我生命中的每一天》、《愛我好嗎》、《戀戀真言》、《旋轉門》、《追得過一切》、《失戀萬歲》、《Lemon Tree》等16首經典歌曲串燒。

蘇慧倫驚喜加碼《輕重》MV回饋歌迷

蘇慧倫今年迎來出道第36年，繼去年發行第17張專輯《輕重》大受好評後，這次在2026 hito流行音樂獎以《就說給我聽》榮獲「2026 hito年度十大華語歌曲」，並拿下「hito STAR全能藝人」獎項肯定。蘇慧倫表示：「謝謝hito流行音樂獎，很謝謝「告五人」雲安給我這首很有故事性跟情感張力的歌，讓我可以挑戰自己，謝謝製作團隊和所有工作夥伴，這首歌可以被大家聽見、喜歡，真的很開心。」感性致謝之餘，上週更驚喜釋出敲碗已久的《輕重》MV當作專輯發行一年多後送給歌迷的貼心禮物。

白安形容新專輯「像很棒的新開始」

白安榮獲「hito唱作歌手」大獎，她開心表示：「非常謝謝hito也很謝謝hitFM，每次我發新專輯時都可以跟hitFM有一些特別的好玩的企劃合作，去年我發《星期八》專輯時我就有到hitFM當「星期八DJ」。這張專輯是我的第五張專輯，但它非常像我的第一張專輯，我一直都很喜歡電子音樂，這張專輯對我來說很像是很棒的一個新開始，謝謝大家！
 

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