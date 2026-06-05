林子博爆TVB後輩不受教：唔好覺得我欺凌你 矛頭指向前港姐？ 曾問喪母姜麗文點過母親節

前TVB娛樂新聞台主持林子博日前與李婉華、杜挺豪進行YouTube直播，談及近日由伍詠薇與楊思琦爆料引發的電視圈職場欺凌話題。林子博對「欺凌」有另一番見解，他認為有時是後輩「不受教」，稍作提點反被指責。他更以一次經典的訪問失誤為例，直斥有後輩不做足功課。

林子博憶述教導後輩經歷

在直播中，林子博分享了他在TVB娛樂新聞台擔任主播時帶新人的經驗。他表示，公司經常安排前輩教導新人如何訪問、撰稿等，但總會遇到幾位不受教的後輩。林子博憶述：「我明明叫佢做定功課，上網Google吓個藝人資料，點知佢一開口就問個阿媽已經過咗身嘅藝人『母親節點慶祝』。」他表示，這種低級錯誤會令場面極度尷尬，作為前輩，出言斥責是理所當然。

他對着鏡頭直言：「我鬧你就梗㗎啦！你唔好覺得我bully（欺凌）你。大佬，因為你而家係bully緊個星呀，bully緊你自己份職業，bully緊你個崗位！」他認為，這種因懶惰而犯的錯誤，是對自己工作的不負責，被斥責並非欺凌，而是應得的教訓。

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網民聯想賴彥妤訪問姜麗文事件

林子博的分享，令網民立即聯想到2022年，前港姐兼娛樂新聞台主播賴彥妤訪問秦沛女兒姜麗文的尷尬場面。當時在《愛．回家之開心速遞》的宣傳活動上，賴彥妤問及姜麗文明天如何慶祝母親節。其實姜麗文在單親家庭長大，由父親秦沛一手帶大，其母親梁盛子早已離家，並在多年前於加拿大病逝。面對這條突兀的問題，身旁的人立即出言溫馨提示她問錯問題，賴彥妤面露尷尬望向攝影師。不過姜麗文卻表現大方淡定，回應道：「母親節會同爸爸一齊慶祝，因為有好幾年爸爸做單親，今年爸爸喺香港，所以會喺哥哥屋企煮餐好食嘅畀佢，同埋都會DIY嘢送畀爸爸。」事後網民大讚姜麗文大方，同時怒轟賴彥妤未有為採訪做好功課。

賴彥妤隨後在IG限時動態公開向姜麗文道歉的短訊對話截圖，自責表現不佳並主動致歉。姜麗文則大方回覆指她沒有做錯事，着她想正面的事情。賴彥妤亦公開致歉：「原諒我的不足之處，絕非無禮之意，要特別向Lesley和所有受影響人致歉。」並承諾會努力做好。

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賴彥妤訪問郭富城再「出事」犯大忌

然而，賴彥妤的採訪爭議並非只有一次。就在訪問姜麗文事件發生後幾個月，她再次因為沒有留心受訪者發言而成為網民焦點。當時賴彥妤在公開活動訪問天王郭富城，郭富城受訪時已明確提到聖誕節當日會帶老婆和囡囡到商場玩，但在郭富城說畢後，賴彥妤竟然重複再問：「會唔會帶埋小朋友？」幸好郭富城非常有禮貌地再次回覆。雖然未至於釀成大公關災難，但片段曝光後，再次引來網民狠批她缺乏專注力，接連於訪問時出錯。

賴彥妤高學歷與工作表現成強烈對比

頻頻在採訪上「出事」的賴彥妤，其背景其實相當猛料，更被外界稱為「英國學霸」。她是《2021年度香港小姐競選》28強佳麗，落選後加入TVB進軍幕前成為娛樂新聞台主持。她畢業於英國高雲地利大學（Coventry University）法律系，擁有兩個碩士及深造文憑學位。除了參選港姐外，她亦曾參選《2014中華才藝小姐（香港區）》及英國華裔小姐等選美活動，屢敗屢戰。不過，其耀眼的高學歷與多次選美的經驗，卻與鏡頭前頻頻出錯的訪問表現形成強烈對比，難怪網民對其工作態度要求更高。雖然連番在工作上有失誤，但她仍獲得很多機會，近年除了做主持，更拍攝不少劇集，包括《新聞女王2》、《巨塔之后》、《非常檢控觀》等，有機會與很多前輩合作。

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