馮盈盈以學霸女神姿態亮相科技論壇大談AI 狀態大勇低胸晚裝盡顯豐滿曲線

31歲的港姐冠軍馮盈盈，近年在幕前的演出量雖然稍有減少，但她並未因此停下腳步。憑藉其港大一級榮譽碩士的亮麗學歷，以及多年來在幕前累積的豐富經驗，成功轉型，在司儀界闖出名堂，成為各大品牌活動和論壇的寵兒，工作不斷，成為司儀界吸金女王。日前，馮盈盈獲邀出席一個大型科技論壇，穿上一襲純白低胸晚裝，在台上自信滿滿地分享對人工智能（AI）的看法，其美貌與智慧並重的形象，驚艷全場。

馮盈盈成為司儀界寵兒

馮盈盈分享活動當天的照片，而該論壇內容，圍繞AI、科技與IT工程等專業議題。令人驚喜的是，馮盈盈巧妙地將她在碩士課程主修的營養學知識，與科技概念結合，她在社交平台上分享道：「正如全面的健康管理需要均衡飲食與良好作息，才能建立強健體魄；企業在應用AI與數據時，同樣需要重視基礎建設與系統韌性，才能支持業務長遠發展與持續擴展。」馮盈盈以生活化的比喻深入淺出地講解專業的科技概念，網民紛紛驚嘆大開眼界。

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馮盈盈穿低胸晚裝性感誘惑

馮盈盈當日出席論壇的外形狀態，也成為焦點，她身穿一套純白色晚裝，上半身是貼身設計，下半身配搭飄逸的紗裙，既高貴又不失時尚感。相比之前偏瘦的身形，現在的她顯得更有「肉地」，尤其上半身更見豐滿，完美駕馭了這套晚裝，散發出成熟自信的女人味。從她分享的照片中可見，無論是在台上專注演講，還是在場邊優雅自拍，馮盈盈都神采飛揚，狀態大勇，而她手上佩戴的鑽石首飾，在燈光下閃閃生輝，顯得雍容貴氣。

馮盈盈重返校園華麗逆襲

回顧馮盈盈的演藝之路，自2016年贏得港姐冠軍後，她一度備受TVB力捧，參演了《果欄中的江湖大嫂》及《反黑路人甲》等重頭劇，星途看似一片光明。然而，自2022年起，她的事業步入短暫的沉靜期，但她沒有選擇消沉，反而毅然重返校園，在香港大學攻讀食品產業管理市場營銷及管理學碩士。最終，她以一級榮譽的優異成績畢業，成功洗去過往的「MK港姐」形象，蛻變成為知性的「學霸女神」。

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