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古淖文新歌5.20上架 後援會攻陷港九巴士及LED牆應援 邀《中聲》劉威煌梁浩賢客串MV展現男人浪漫

影視圈
更新時間：00:01 2026-06-05 HKT
發佈時間：00:01 2026-06-05 HKT

古淖文（German)今年首支新歌《ON THE ROCKS》已於上月20日在各大音樂平台正式上架，並獲歌迷大力支持。為配合新歌推出，古淖文天使後援會隨即展開一連串新歌應援活動，由中環酒吧快閃、旺區 LED Wall、MTR 數碼屏幕，以至穿梭港九的城巴車身廣告，將《ON THE ROCKS》的旋律與畫面，融入香港人的日常生活。

古淖文五位《中聲》好友客串MV

《ON THE ROCKS》以城市夜晚與酒吧氛圍為主軸，唱出都市人在工餘時間走進酒吧消遣時，藏於生活壓力背後，未必輕易說出口的情緒。歌曲透過 「On The Rocks」 這個意境，將表面冷靜與內心波動並置，旋律及歌詞亦與酒吧場景互相呼應，配合古淖文的精彩演繹，營造出成熟而濃厚的都市情感氛圍。今次拍攝MV，古淖文邀得多位《中年好聲音》的好友客串，包括劉威煌、梁浩賢、甘永傑、丁文俊及曹越。幾位歌手與古淖文的演出表現真實，完全配合酒吧的氣氛，帶出男人的浪漫。五位好友特別現身MV力撐，不但為作品增添話題性，亦令MV多了一份真實的人情味。

古淖文天使後援會展開連串應援部署

《ON THE ROCKS》新歌發布會已於5月30日在屯門市廣場舉行，吸引大批古粉及市民到場支持，現場氣氛熱烈。而在新歌發佈會前後，古淖文天使後援會亦已展開一連串應援部署。後援會早於5月24日在銅鑼灣應援餐廳舉行《ON THE ROCKS》主題應援展覽及啟動派對，非常成功。戶外宣傳方面，後援會希望透過今次多區及多媒介應援，讓更多人認識古淖文的新作品。應援活動將於不同地點及時段陸續登場，透過大型LED Wall、MTR數碼屏幕及流動巴士廣告，持續將《ON THE ROCKS》的歌曲氛圍帶入香港街頭。

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