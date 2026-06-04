我們不分丨ERROR暌違年半再出團歌自嘲慢工出細貨 預告MV有「重量級」女主角自肥驚喜

自2024年12月推出《野舞士》後，ERROR成員何啟華(Dee)、吳保錡(Poki)、梁業(FatBoy）及郭嘉駿（193）暌違近一年半，今日終於推出最新團歌《我們不分》！對於讓樂迷苦等年半才推出新團歌，隊長FatBoy（梁業）發揮幽默本色解釋：「我哋ERROR不嬲都慣咗好耐先會出一首歌嘅，你知我哋慢工出細貨呀嘛！想揀得好好聽咁樣送俾大家。」至於為何選擇在此刻推出，FatBoy直言是為了給樂迷帶來連環驚喜：「大家都成日話3哥、保錡未復出，咁我哋一次過，等佢哋出完歌，連續三步曲俾個衝擊大家！」

《我們不分》延續「我們」系列第四部曲

提及新歌陣容，保錡充滿信心：「新歌嘅班底有周耀輝老師填詞，仲有好了解我哋嘅何秉舜（何丙），為ERROR度身訂造呢首歌。雖然表面講愛情，但內裡亦關於兄弟情。周耀輝老師就更加寫到我哋『不分』嗰種感覺，真係錦上添花！」新歌《我們不分》其實暗藏玄機，是延續ERROR以往《我們不碎》、《我們不Chok》、《我們很帥》系列的第四部曲作品。Dee說：「今次叫得《我們不分》，其實最主要原因係因為填詞人係周耀輝老師。《我們很帥》已經係七年前周耀輝老師畀我哋嘅作品，對上一次同佢合作亦都係五年前嘅《I Promise》。」

ERROR談「不分」的雙重意義

談到「不分」的雙重意義，Dee表示四子已從男孩子進入男人階段，面對社會上「過30歲就要談婚論嫁」的規範，他們想探討另一種長久的愛：「不分離同不結婚，其實你不分離就已經好似結婚咁浪漫，都係一輩子嘅事。而且，呢個歌名亦都有少少回應到我哋最近嘅一啲風波。當我哋重振旗鼓出返嚟嘅時候，亦都秉承、間接回應咗我哋團隊嘅團魂，就係我哋都係『不分』！」

郭嘉駿透露今年或辦另類演出

至於ERROR今年會否再有團歌或舉辦演唱會？193率先披露今年的動向：「今年我哋會從多方面去努力。開唔開演唱會？我哋可能會有一啲其他形式嘅show，或者我哋都會努力研究吓呢一方面，咁希望大家期待！」而被問到 MV會否有女主角？FatBoy隨即大賣關子，預告將有「自肥」驚喜：「女主角方面呢……你知我哋不嬲都自肥開㗎啦！女主角嚟講，絕對會有個重量級嘅嘉賓將會出現！」