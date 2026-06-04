東張西望｜共用健身器材恐感染HPV？涉事健身中心發聲加強消毒 醫生講解兩大傳播途徑

TVB節目《東張西望》連日來報道「播毒渣男」事件，21歲籃球教練「H先生」遭多名女事主連環控訴，指其疑隱瞞感染HPV（人類乳頭瘤病毒）及其他高危性病。由於幾位事主均為同一間健身中心的常客，報道出街後即引起全城熱議，涉事健身中心聯絡《東張西望》作出詳細回應。

HPV「播毒渣男」疑連累健身中心

HPV「播毒渣男」事件令不少有健身習慣的市民陷入「恐慌」，擔憂在健身室共用器材會不幸「中招」，網上甚至有傳涉事健身中心慘變「死場」。為平息公眾疑慮，節目於今晚（4日）播出相關報道。涉事健身中心主動聯絡節目，強調事件與健身中心無直接關連，並宣佈已全面升級場內的防疫及消毒級別。

面對連日來的輿論風波，涉事健身中心聯絡《東張西望》，以正視聽。健身中心先引述醫學文獻，指HPV主要經親密皮膚及黏膜直接接觸，尤其是性接觸傳播，強調「不會經由空氣、汗水或器械而傳播」，並重申：「目前並無任何證據顯示本中心與相關感染個案有直接關連。」

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健身中心升級醫療級消毒

涉事健身中心指現時各分店有專業消毒設施，每月為健身器材、更衣室及公共空間進行消毒，並為器材加上「專利長效抗菌塗層」，會按照情況適時檢視。健身中心又強調會加強清潔與消毒安排。

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醫生拆解HPV傳播迷思

節目中同時找來感染及傳染病專科醫生曾祈殷講解HPV傳播途徑，曾醫生解釋HPV主要分為皮膚型和黏膜型（生殖器），今次引發恐慌的性病屬於黏膜型，是必須透過「性接觸」傳染，絕不會透過非性接觸（如觸碰健身器材）的途徑傳播。至於皮膚型的HPV，可透過赤腳走過公共設施，如浴室、洗手間等地方，且皮膚有傷口時才會感染，但這只會引致普通的皮膚疣，並非性病。曾醫生亦提醒，一般酒精搓手液無法殺滅HPV，最有效的方法是接觸公共設施後勤洗手，或使用稀釋漂白水清潔。

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