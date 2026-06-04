農夫澳門演唱會未開先爆騙案 有人冒認陳淑蘭助手呃飛：背唔到《舉高隻手》就報警

香港最搞笑嘻哈組合農夫（FAMA）將於7月18日，在澳門威尼斯人綜藝館舉行《農夫全香港最好笑嘅演唱會》澳門站，票價「勁加8蚊」早已引來全城笑談。然而，演唱會未開，竟然先引來「騙徒」出手。

農夫澳門騷引來騙徒冒認陳淑蘭助手

有人自稱陳淑蘭助理，搵主辦單位：「我係蘭子陳淑蘭小姐助手XXX，想問吓你如果蘭子過嚟澳門睇農夫演唱會，會唔會有兩張門票留到俾我哋呢？」主辦單位為免怠慢起見，直接向蘭子本人查證，結果發現蘭子沒有這位助手，完全不知情，亦從未叫任何人去搵飛！

陳淑蘭揭去年已有騙徒用其名詐騙

蘭子更親自回覆：「好嬲好嬲非常嬲！主辦單位嚟問我，仲同我講佢仲要唔係第一次用我個名騙人！話舊年已經用我個名去訂其他歌手演唱會飛！當時大家不虞有詐，但今次因為係過澳門睇騷，大會覺得有奇怪，點解香港紅館嗰陣唔嚟，於是搵人打嚟問下我，佢就穿煲啦！我真係好蠢喎，我從來未問過人攞演唱會貴賓免費飛喎，從來任何演唱會我都係自己俾錢買！農夫我都好鍾意呀，但係如果我真係有時間，我會自己買飛去睇，唔會煩人囉。今日主辦方好好，佢哋都問過我介唔介意公開呢件事，我覺得真係要公開喎，我諗緊係咪要報警備案，同埋我建議公開嗰個人電話號碼、個名等等，免再有人受害。」

農夫笑言「好睇到要出動騙徒」

農夫得知事件後笑言：「嘩，咁都有？我哋嘅騷好睇到要出動『騙徒』嚟呃飛？主辦同我哋講，成日都有好多白撞嘅，試過用陳寶珠、梁家輝、郭可盈等等名字嚟攞飛買飛。不過唔緊要，我哋建議大家唔好搵人扮助理，直接6月5日中午12點上金光票務買，保證真飛，仲可以加8蚊感受我哋嘅『大幅加價』誠意。」農夫再補多句：「如果有人話係我哋助理，你叫佢背一次《舉高隻手》嘅歌詞再即刻報警啦。」

主辦單位負責人表示，各位觀眾，農夫澳門站門票僅以下列兩個途徑公開發售，絕無任何「藝人親友飛」經第三方兜售：

優先發售（已結束）：6月3日 Klook 獨家套票

公開發售：6月5日（星期五）中午12時，金光票務 正式開賣

