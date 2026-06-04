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涂家堯努力操弗保持活力 盼打破「中年歌手」定位丨獨家

影視圈
更新時間：21:15 2026-06-04 HKT
發佈時間：21:15 2026-06-04 HKT

《中年好聲音》帶43歲的涂家堯走進娛樂圈，為他帶來知名度，疫情讓涂家堯的人生大轉彎，他轉做網上平台歌手主播，因觀眾點唱而被迫練唱不熟悉的歌，這個契機讓他意外地擴充了他的歌單，後來他參加《中年好聲音》，帶來明顯優勢，終於今年推出第一首真正屬於自己的歌《消散的溫度》，正式成為樂壇新人，他坦言希望今年能推出三到四首歌，才對得起支持他的人。文、圖 鍾舜英

涂家堯規律地管理身形

涂家堯雖然出自《中年好聲音》，但他不希望外界只把他定位為「中年歌手」，他的目標明確，希望不同年齡層也認識他的歌，「我希望在不同平台上，大家都能接觸到我這位中年歌手的作品，我想打破這個局限。」涂家堯為了達成目標，會盡力做好自己。他很有規律地管理自己的身形、外貌和衣著形象。他強調，自己不是刻意裝年輕，而是努力運動，每天都會健身。「年齡只是數字，最重要的是你有沒有為自己的外表付出努力。我一星期去健身房五天，一直保持這個習慣，讓別人看不出我已經四十多歲。皮膚方面也會好好保養，希望外界能感受到我的身形和外表充滿活力，同時也在音樂上努力盡心地做。」
 

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